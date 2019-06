Kolik stojí vaše soukromí? Facebook a spol. budou muset vyložit karty

Demokrat Mark Warner a republikán Josh Hawley v pondělí předložili zákon, který by měl objasnit, jakou hodnotu mají sdílená osobní data pro velké technologické firmy. Podle navrhované legislativy by například největší sociální sítě nebo internetové vyhledávače musely své uživatele jednou za 90 dní informovat o tom, jaká je cena těchto dat.

A to například na základě smluv s třetími stranami, které s těmito informacemi pracují. Kromě toho by mělo být uživatelům online služeb jasné, jaké typy informací o nich platformy sbírají a jakým způsobem s nimi nakládají. Měli by mít rovněž možnost tato data nebo jejich část smazat.

Návrh přichází po kauzách Cambridge Analytica a dalších, kdy jsou technologičtí giganti pod značným tlakem kvůli ochraně soukromí svých uživatelů. „Kromě vyšší míry soukromí potřebujeme také mnohem vyšší transparentnost,“ řekl v nedělním pořadu Axios na HBO Mark Warner, když představoval cíle navrhovaného zákona.

Ten by měl dopadnout na společnosti, které mají přes 100 milionů reálných uživatelů měsíčně a generují příjmy na základě sběru jejich dat. “Pokud jste vášnivým uživatelem Facebooku je pravděpodobné, že Facebook toho o vás ví víc než vláda. Lidé si neuvědomují rozsah dat, která se sbírají, ani jaká je jejich hodnota,“ uvedl Warner.

Některé technologické firmy však argumentovaly, že přesnou hodnotu konkrétních dat není možné vypočítat, uvádějí stránky pořadu Axios. Jedná se totiž o velice rozsáhlý a komplexní trh, na němž se využívají data z desítek nejrůznějších platforem, které mají odlišné obchodní modely a poskytují rozdílné služby.

Senátor Warner odhaduje, že lidé měsíčně nasdílejí data v hodnotě přibližně pěti dolarů. Platforma Wibson, která se možnostmi jak na tomto obsahu vydělávat zabývá, však jejich cenu odhaduje na 20 dolarů měsíčně.