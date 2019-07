Babiš trvá na tom, že do Evropské komise navrhne v Bruselu Jourovou

12:23 , aktualizováno 12:23

Jedinou kandidátkou, kterou bude Česko navrhovat do Evropské komise (EK), je Věra Jourová. Premiér Andrej Babiš to zopakoval v pondělí před cestou do Bruselu, kde se odpoledne setká s předsedkyní EK Ursulou von der Leyenovou. Jourová je nyní eurokomisařkou pro oblast spravedlnosti, ochrany spotřebitele a rovných příležitosti mužů a žen.