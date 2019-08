Babiš chválil pozitiva Evropské unie. Jsme součást Západu, zdůraznil Petříček

Potvrdil také, že vláda schválí Věru Jourovou jako eurokomisařku za Česko.„Měla těžké portfolio,“ řekl Babiš a zdůraznil, že Jourová dosavadní funkci eurokomisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví zvládla. Vláda Jourovou schválí na pondělním zasedání, prvním po vládních prázdninách.

„Nám záleží na tom, aby Evropa fungovala, aby měla dobrou zahraniční politiku,“ řekl velvyslancům premiér Andrej Babiš. „Evropa je nejdůležitější. 94 procent přímých zahraničních investic jde z Evropské unie,“ uvedl. Zopakoval, že je proti spěchu s přejímáním společné evropské měny euro místo koruny.

Vyzvedl spolupráci zemí Visegrádské čtyřky - Česka, Slovenska, Polska a Maďarska - díky níž se podle Babiše podařilo zabránit povinnému přerozdělování migrantů mířících do Evropy.

Za nešťastný označil blížící se brexit. „Doufejme, že tvrdý brexit nenastane,“ řekl Babiš. Velká Británie plánuje odejít z Evropské unie 31. října a britský premiér Boris Johnson se nyní snaží vyjednat s evropskými politiky takovou změnu dohody o odchodu, která by měla šanci v britském parlamentu.

„To, že se ne vše za třicet let podařilo, je jasné,“ řekl Babiš, ale zdůraznil, že Česko se postupně vracíme do pozice, jakou měla za první republiky, kdy Československá republika patřila mezi nejvyspělejší země. „Naši lidi mají to DNA. Buďme hrdí, buďme pyšní, buďme sebevědomí, mluvme o tom,“ řekl Babiš.

Před třiceti lety jsme si vytkli, kam chceme patřit Petříček

Po premiérovi vystoupil před poslanci i šéf české diplomacie a místopředseda sociální demokracie Tomáš Petříček. „Chci držet směr naší zahraniční politiky. Před třiceti lety jsme si vytkli, kam chceme patřit. Jsme jednoznačně součástí Západu,“ prohlásil Petříček. Česko se hlásí k liberálnímu právnímu státu, ochraně základních práv a svobod, ale i tržní ekonomice, připomněl.

„Liberální demokracie představuje nejúspěšnější model založený na hodnotách, který věříme,“ řekl ministr zahraničí. Zdůraznil význam členství České republiky v Evropské unie i v Severoatlantické alianci. Antisystémové strany napříč Evropou se podle něj snaží zpochybnit její základy. „Musíme bránit naši vizi prostřednictvím sebevědomé zahraniční politiky, která má jasný cíl,“ uvedl Petříček. Agendu lidských práv označil ministr zahraničí za jednu z vlajkových lodí české zahraniční politiky.

Po nástupu britského premiéra, konzervativce Borise Johnsona, je podle šéfa české diplomacie bohužel pravděpodobnější odchod Velké Británie z Evropské unie bez dohody.

Petříček také poděkoval velvyslancům v zahraničí za nasazení ve prospěch České republiky. „Prefesionalita naší diplomacie je nejlepší vizitkou České republiky,“ řekl Petříček.