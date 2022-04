Plynový šok ustojíme. Embargo není otázkou ekonomiky, ale politiky, tvrdí expert

Nakolik je zákaz dovozu ruského plynu a ropy reálnou možností?

Je to naprosto reálné. A co víc: Existuje již jasný plán, co dělat v případě, že Vladimir Putin jednostranně zastaví dodávky plynu. Embargo je jednoznačně politické rozhodnutí. Evropské země jsou zcela připravené k takovému šoku, nikdo ale nechce nést politickou odpovědnost za takové rozhodnutí. Politikům se zdá jednodušší ho nepřijímat. Mají pocit, že jeho důsledky dopadnou na jejich kariéru více než důsledky nepřijetí tohoto zákazu. Oba scénáře ale mají rozsáhlé dopady.

Politici naopak podceňují důsledky nepřijetí embarga, jež jsou srovnatelně katastrofické. Zprávy z posledních dnů z Buče, Irpině a ­dalších měst ukazují, že budou kolosální. Politické i obecně veřejné mínění se začíná silně přiklánět k pokud ne plnému, pak alespoň částečnému omezení nákupu ruských paliv.