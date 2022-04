Jaké je riziko, že Rusko vypne plyn, prozradí expert v Rozstřelu

Spor Ruska a států Evropské unie týkající se způsobu placení za zemní plyn může vést k pozastavení dodávek. Jak reálná je nyní šance, že Rusko vypne Evropě plyn? Lze se na to nějak víc připravit, než mít plné zásobníky? A pro koho by to byl kardinální průšvih? I na to odpoví analytik plynárenství ze společnosti EGÚ Michal Kocůrek v pořadu Rozstřel. Rozhovor sledujte živě ve středu od 11 hodin na portálu iDNES.cz.