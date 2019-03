V Kongu zuří druhá největší epidemie eboly. Mrtvých je již přes 600

12:37 , aktualizováno 12:37

Ebolou se v Kongu nakazilo už přes 1000 lidí, nynější epidemie je podle humanitárních pracovníků druhou největší, jaká byla dosud zaznamenána. Od minulého srpna na toto virové onemocnění v Kongu zemřelo nejméně 629 lidí. Počet nakažených výrazně stoupl minulý týden, a to o 58 případů, což je nejvíce ze jediný týden od počátku roku.

PŘEVOZ PACIENTA. Zdravotníci převážejí pacienta z centra pro léčbu eboly v Butembo do běžné nemocnice poté, co se u něj ebola nepotvrdila. Mimochodem, od poslední rozsáhlé epidemie eboly v západní Africe se posunul vývoj vakcín proti viru. Od loňského léta konžští zdravotníci identifikovali tisíce lidí, kteří mohli přijít s nakaženými do kontaktu. Skoro 17 850 lidí bylo proočkováno. | foto: John Wessels/ Lékaři bez hranic