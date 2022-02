Mýlí se, volby jsem nemohl zvrátit. Pence se důrazně vymezil vůči Trumpovi

„Prezident Trump se mýlí,“ řekl Pence na setkání konzervativní organizace Federalist Society. „Neměl jsem pravomoc zvrátit volby,“ dodal.

Podle agentury AP se jednalo o Penceovo dosud nejdůraznější odmítnutí opakovaných Trumpových narážek na to, že měl viceprezident zasáhnout do povolebního procesu, který je za normálních okolností pouze formalitou. Bývalý viceprezident byl v minulosti vůči svému nadřízenému velmi loajální, dříve pouze jednou řekl, že se s Trumpem na některých věcech ohledně hlasování zřejmě nikdy neshodne.

V USA se volí prezident nepřímo, voliči v jednotlivých státech na volebních lístcích vybírají takzvané volitele, kteří následně hlasují o samotných kandidátech. Záznamy o hlasování volitelů se následně zasílají Kongresu, v němž je podle ústavy otevře a přečte viceprezident. Tento úkon se děje asi dva měsíce po samotných volbách a v moderní americké historii byl vždy považován za čistě formální krok.

Trump nicméně po volbách v roce 2020 neuznal svou prohru. Legitimitu hlasování neúspěšně napadal u soudů, následně také začal vyvíjet tlak na volební činitele v jednotlivých státech, po nichž chtěl, aby neuznali hlasovací lístky v okresech nakloněných Bidenovi nebo aby „našli“ další hlasy pro něj samotného.

Když neuspěl ani tam, začal se ve veřejných vyjádřeních obracet na Pence a nepřímo naznačoval, že by po něm chtěl, aby do sčítání hlasů volitelů zasáhl při potvrzování výsledků voleb v Kongresu. To by však podle pozorovatelů velmi pravděpodobně odporovalo ústavě a bylo rovněž v hrubém nesouladu s demokratickými procesy a normami v USA.

Trumpův postoj se za více než rok v podstatě nezměnil. Exprezident ve víkendovém vyjádření znovu kritizoval vyšetřovací komisi, která se zabývá útokem Trumpových příznivců na Kapitol v den, kdy měli zákonodárci potvrdit Bidenovu výhru. Zároveň zřejmě poprvé napřímo řekl, že Pence bohužel neuplatnil svoje pravomoci a nezvrátil výsledek voleb, což podle jeho názoru mohl udělat.

O Penceovi se mluví jako o možném kandidátovi na prezidenta ve volbách v roce 2024. Podle agentury AP je možné, že se bývalý viceprezident začíná vymezovat vůči Trumpovi, který svou kandidaturu také v poslední době naznačuje.