KOMENTÁŘ: CNN přišla o Trumpa a ztratila 80 procent diváků za rok

Během roku přišla CNN zhruba o 80 procent svých diváků. A bude zřejmě ještě hůř, protože teď se všechny hříchy začnou sčítat. Než se dostaneme k divácké vývrtce smrti, nejdřív zpráva dne, která s ní nesouvisí i souvisí: rezignoval ředitel celé televize Jeff Zucker, protože neoznámil, že roky chodí se svou marketingovou ředitelkou.

Všichni o tom prý věděli, a tak to dvojnásob vypadá jako typická přepjatost moderní Ameriky, zvlášť když oběma je kolem padesátky a jsou rozvedení. Ale současně je to i metafora ctnostné CNN, která na ty, co nemá ráda, přísně uplatňuje měřítka, na něž sama kašle.

Najednou to balí do jedné krabice nedávné skandály největších hvězd i úniky zákulisních tahů a výroků, z nichž vylezlo, jak pokleslé věci občas dělá ta nažehlená CNN, ustaraná strážkyně morálky v Americe.

Nejzářivější hvězda CNN Chris Cuomo dostal padáka, protože současně dělal mediálního bodyguarda svému znectěnému bratrovi, guvernéru státu New York. Hvězda dalšího večerního pořadu Don Lemon má na krku soud kvůli sexuálnímu násilí, když osahával barmana. Největší právní analytik CNN Jeffrey Toobin se osahával sám, jelikož onanoval v živém internetovém vstupu z domova. Po stopce už je zpět.

Zato významný producent této televize John Griffin se jistě nevrátí: je ve vazbě za zneužívání malých školaček, přičemž slovy, že „v každé je chtivá děvka“, nabízel matkám, že jejich dcery „správně vytrénuje“.

Ale to hlavní se týká profese. Znovu jsou zpátky pozapomenuté nahrávky soukromých rozhovorů Zuckera s důvěrníkem Donalda Trumpa, z nichž plyne, že vlastně CNN a Zucker cynicky udělali Trumpa, protože v něm viděli dojnou krávu.

Zucker po oznámení jeho kandidatury pochopil, že získal strojek na diváky. Při debatách kandidátů ho podporoval a radil mu, i když si nemyslel, že může vyhrát. Tím líp: protože pochopil jeho magnetismus, chystal pro něj po volbách vlastní týdenní show.

Jenže Trump vyhrál a CNN z něj udělala nepřítele lidstva. Tak ho zužitkovala mnohem líp. Měla „show“ každý den od rána do večera. Zucker nevysílal zprávy, ale vytvářel sledovanost. Do té doby fakta ctící televize se za něj stala jen agitačním střediskem.

„Děláme jen propagandu“

Najednou je zase zpátky i loňská nahrávka technického ředitele CNN Charlese Chestera, který netuše, že je natáčen, v pohodě říká, že televize se snaží, aby „odstranila Trumpa z úřadu“, zpravodajství CNN je jen propaganda a neexistuje něco jako nezaujatá zpráva. Pak upozorňuje svůj protějšek, aby si všiml, jak reportéři kladou otázky, „protože oni se vlastně neptají, ale říkají lidem, co mají říct“.

Kromě toho technický ředitel také dodal, že většinou jediní lidé, které si zvou do živého vysílání, jsou ti, u nichž už z minula je záruka, že řeknou, co je potřeba.

Televize byla nudně jednobarevná, předvídatelná a zprávy se ani nenamáhaly maskovat komentář, jímž ve skutečnosti často byly. Stále víc se vystrkávala témata, jež přišla odtažitá většině lidí kromě pokrokářské části Ameriky – například včera komentář na hlavní zpravodajské straně s titulkem „Panenská blána je mýtus a panenství je konstrukt. Je načase je opustit“.

Ale hlavní husou snášející zlatá vejce byl Trump. Digitální předplatné New York Times za něj vylétlo sedmkrát, sledovanost CNN se zvýšila dvaapůlkrát. Z logiky věci husa nakonec musela být zaříznuta.

Ale byly to v roce 2020 krásné časy. Protáhly se do ledna. Pandemie (ředitel Chester: Když byl pořad nudný, vedení hned na obrazovku dalo statistiku mrtvých), první impeachment, kampaň, volby, řeči o puči, okupace Kapitolu, druhý impeachment... Pro CNN to byly žně.

Černá čísla

A letos to spadlo. Naštěstí bylo odkud padat. Ale i tak: CNN měla loni v týdnu, kdy proběhla zteč Kapitolu, 2,7 milionu diváků denně, nyní jich je jen 548 tisíc za den. Tedy o osmdesát procent méně.

Jistě, loni to byl výjimečný týden. Ale za stejné období konkurence z Fox News poklesla jen o 15 procent, takže nyní má 1,4 milionu diváků denně. A třetí ze zpravodajských kabelovek, MSNBC, přišla o 67 procent lidí.

U CNN je však varující, že nejvíc z ní utíkají lidé ve věku mezi pětadvaceti a pětapadesáti lety, což je klíčová skupina pro inzerenty. Dávejte pozor: před rokem jich bylo denně 822 tisíc, dnes je jich jen 113 tisíc.

Něco se děje. Svědčí o tom třeba i detail, že nyní nejsledovanější pořad CNN – 360° Andersona Coopera – je v hitparádě sledovanosti pořadů všech zpravodajských televizí až na 23. místě. Jeffu Zuckerovi se možná hodilo přiznat právě teď vztah, o němž všichni věděli.