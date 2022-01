Trump během rozhovoru zavěsil. Moderátor mu připomněl lži o volbách

Trump byl v průběhu úterního rozhovoru, jenž rádio NPR odvysílalo až následujícího dne, čím dál nedůtklivější. Moderátor Steve Inskeep se ho v poslední položené otázce zeptal, zda republikáni musí opakovat jeho nepodložená obvinění z volebního podvodu, aby si zajistili jeho podporu.

„Udělají, co chtějí. Cokoli budou muset udělat, to udělají,“ odpověděl neurčitě Trump. „Ale ti, kteří jsou chytří, ti vědí. Jen se na ně podívejte! Třeba jak si vede Kari Lakeová, která kandiduje na guvernérku v Arizoně. Je velmi šikovná. Hodně vede,“ pokračoval ve svém monologu Trump, jenž kandidaturu Lakeovéoficiálně podpořil loni na podzim.

Lakeová, která léta působila jako moderátorka televizní stanice Phoenix Fox, je známá svými vazbami na krajní pravici, podporou konspiračních teorií či odporem k povinnému očkování a nošení roušek. Trumpova nepodložená tvrzení o podvodech opakovaně podpořila.

„Lidé nemají ponětí, jak velký tento problém je, nechtějí, aby se opakoval. Nesmí se to stát znovu, lidé nechtějí, aby se to stalo znovu,“ řekl exprezident moderátorovi, jenž se pokusil konverzaci posunout dál, ale marně. „A jediný způsob, jak se to nebude opakovat, je, že musíte vyřešit problém prezidentských zmanipulovaných voleb v roce 2020,“ řekl Trump.

Když se moderátor, opět pokusil zasáhnout, Trump ho přerušil slovy, že mu děkuje za prostor a zavěsil. Moderátor tak zůstal na lince sám.

Trump si zvykl na vstřícnější přístup, míní list

„Je pryč. OK,“ prohlásil zjevně konsternovaný moderátor, jenž se místo původně slíbených patnácti minut dočkal jen devíti, z nichž Trump většinu času opakoval právě lži a konspirační teorie o prezidentských volbách.

„Proč si myslíte, že naprostá většina vašich spojenců v Senátu za vámi nestojí ohledně volebních podvodů?“ zeptal se ho například. „Protože Mitch McConnell je ztroskotanec,“ odpověděl Trump s odkazem na lídra republikánů v Kongresu, jenž je senátorem již od roku 1985.

„Vzhledem k tomu, že si Trump v poslední době zvykl na přátelské rozhovory s pravicovými organizacemi, jako je Fox News, se zdá, že ho odmítavý postoj NPR naštval,“ míní britský list The Guardian. Stanice NPR dostává část svých finančních prostředků od federální vlády a je považována za jednou z nejdůvěryhodnějších zpravodajských organizací v USA.

Stanice CNN připomíná, že tazatelé, alespoň ti z konzervativních médií, měli naopak v minulosti potíže s tím, aby rozhovor s Trumpem ukončili.

V dubnu 2018 například exprezident při telefonním interview s Fox News třicet minut mluvil o někdejším zvláštním vyšetřovateli Robertu Muellerovi, jenž měl na starost vyšetřování vztahů mezi Ruskem a Trumpovou kampaní před volbami v roce 2016. Moderátor nakonec Trumpa taktně umlčel. „Mohli bychom si povídat celý den pane prezidente, ale vypadá to, že máte milion věcí na práci,“ prohlásil tehdy.