Texaský guvernér omilostnil muže odsouzeného na 25 let za zabití demonstranta

Demonstrace hnutí Black Lives Matter byla součástí celostátních protestů proti policejní brutalitě a rasovým předsudkům v důsledku zabití černocha Georgeho Floyda policisty v Minneapolisu, uvedly tiskové agentury.

Daniel Perry, který byl poddůstojníkem americké armády, si v Austinu přivydělával jako řidič taxislužby Uber, když zajel do ulice, kterou pochodovali demonstranti. Jeden z demonstrantů Garrett Foster, se přiblížil k autu s puškou. Perry jej zastřelil, připomněl server BBC News. Perry se u soudu hájil, že konal v sebeobraně, ale porota jej loni v dubnu jednomyslně shledala vinným a o měsíc později byl odsouzen na 25 let do vězení. Foster, který dříve sloužil u amerického vojenského letectva, byl běloch, stejně jako Perry.

Abbott ohlásil udělení milosti jen pár minut poté, co texaský výbor pro omilostnění a podmínečné propuštění oznámil, že jednomyslně doporučuje, aby byl Daniel Perry omilostněn a aby mu byla obnovena práva na střelné zbraně, napsala agentura AP.

Texaský guvernér Greg Abbott. (10. května 2024)

„Texas má jeden z nejsilnějších zákonů zaručujících právo na sebeobranu, který nemůže zrušit porota ani progresivní okresním prokurátorem,“ prohlásil Abbott.

„Výbor a guvernér dali své politice přednost před spravedlnosti,“ řekl okresní prokurátor Travis Jose Garza podle AP. „Měli by se stydět. Jejich činy jsou v rozporu se zákonem a ukazují, že v tomto státu existují dvě třídy lidí: na některých životech záleží a na některých ne. Poslali zprávu rodině Garretta Fostera, jeho partnerce a naší komunitě, že na jeho životě nezáleží,“ dodal. Milost označil za „výsměch našemu právnímu systému“.

Abbott podle AP naléhal na přezkoumání Perryho případu pod tlakem bývalé hvězdy televize Fox News Tuckera Carlsona, který po Perryho odsouzení žádal v celostátní televizi od guvernéra, aby zasáhl.

Perry byl odsouzen poté, co žalobci využili jeho vyjádření na sociálních sítích a v textových zprávách, aby ho vykreslili jako rasistu, který se může znovu dopustit násilí. Žalobci tvrdili, že Perry mohl z místa odjet, aniž by zahájil palbu, a svědci vypovídali, že nikdy neviděli Fostera zvedat zbraň. Naopak obhájci tvrdili, že Foster zvedl pušku a že Perry neměl jinou možnost než střílet. Sám Perry před soudem nevypovídal a porotci se dva dny radili, než ho uznali vinným. Perry sloužil v armádě více než deset let. Soudní psycholog u soudu vypověděl, že Perry má posttraumatickou stresovou poruchu z nasazení v Afghánistánu a z toho, že byl jako dítě šikanován, dodala AP.