Pozůstalí oběti swattingu hráčů Call of Duty dostanou milionové odškodnění

Na sklonku roku 2017 byl na prahu svého domu policisty zastřelen osmadvacetiletý otec dvou dětí Andrew Thomas Finch. Stal se tak první obětí nebezpečné „zábavy“ zvané swatting.

Osmadvacetiletý otec dvou dětí Andy Finch zaplatil životem za malicherný spor dvou hráčů Call of Duty.

Ta spočívá v tom, že pachatel oznámí záchranným složkám smyšlený incident, který se má údajně odehrávat na adrese nic netušící oběti, což má zpravidla za následek vyslání zásahové jednotky.

Podobnými „legráckami“ častují vyšinutí lidé slavné celebrity, populární je však i u hráčů počítačových her. Ostatně o několika předchozích případech už jsme vás na našich stránkách informovali.

Bohužel v tomto případě se stala tragédie. Na místo údajného incidentu přijela řadová hlídka, která na podobné situace nebyla vytrénována. V momentě, kdy se šel Finch podívat, co se děje a otevřel dveře, střelil jej jeden ze strážců zákona přímo do srdce. Přišlo mu totiž, že se odmítá vzdát a naopak sahá po zbrani.

Autor osudného telefonátu Tyler Barriss si odpykává dvacetiletý trest ve vězení.

Jako hlavní viník celé tragédie byl v roce 2019 soudem uznán Tyler Barriss, který si nyní ve vězení odpykává dvacetiletý trest. Byl to totiž právě on, kdo zalarmoval policii pod záminkou, že neznámý muž zastřelil jeho otce, drží zbytek rodiny jako rukojmí a chystá se dům podpálit. Důvodem přitom byla jen drobná neshoda kvůli sázce o 1,5 dolaru (cca 40 Kč) ve střílečce Call of Duty: WWII.

Paradoxní je, že ani Finch, ani Barriss se samotné hry nijak nezúčastnili. Tehdy pětadvacetiletý Barriss, známý na internetu pod přezdívkou SWAuTistic, se na provedení swattingu nechal najmout osmnáctiletým Casey Vinerem, kterého vytočil jeho spoluhráč Shane Gaskill. Ten jednoduše nevěřil, že by byl Casey něčeho takového schopný, pro jistotu mu však dal adresu svého bývalého bydliště, kde už však tou dobou bydlela Finchova rodina (o celém incidentu jsme poprvé psali tady, Netflix mu pak věnoval první díl seriálu Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet).

Policista Justin Rapp byl v loňském roce povýšen.

Celá kauza ovšem neskončila, rodina oběti totiž za nepovedený zásah požadovala odškodnění. A nakonec uspěla, město Wichita pozůstalým vyplatí 5 milionů dolarů (cca 110 milionů korun), což je podle magazínu Kotaku jedno z vůbec největších vyrovnání v historii státu Kansas.

Podle soudu nebyla chyba u střílejícího strážníka (Justin Rapp byl dokonce loni povýšen), ale v systému vedení tamní policie. Té u soudu určitě nepomohl skandál, když se na veřejnost dostala interní komunikace členů zásahové jednotky, ve které si sdíleli rasistické vtipy o smrti George Floyda, nebo si navzájem gratulovali za „permanentní deeskalaci“ zastřelených lidí.