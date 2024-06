Holly pořádá párty. Za Trumpa lobbuje uhrančivá Australanka, bývalá popstar

Holly Valance v roce 2002 trhala rekordy popularity se svou chytlavou skladbou Kiss Kiss, kterou doprovázel videoklip, kde oblečení zakrývalo uhrančivé Australance jen to nejnutnější.

„Když jsme spolu, tak to jiskří, to nemůžeš popřít,“ notovala v popově prostém textu. Postupem let kariéru zpěvačky opustila, přestěhovala se do Velké Británie, kde žije s miliardářem Nickem Candym, jedním z nejštědřejších sponzorů Konzervativní strany. V posledních měsících to však zajiskřilo i ve spojení s dalším mužem.

Někdejší zpěvačka se stala hlavní tváří zahraniční kampaně Donalda Trumpa, píše BBC. Ve středu moderovala londýnskou akci pro vyvolené, vstupné se vyšplhalo na deset tisíc dolarů (asi 250 tisíc korun), za večeři hosté utratili i padesát tisíc dolarů. „Je to párty, kterou pořádá Holly. Garantuji vám, že to bude zatraceně velká zábava,“ nechal se slyšet Nigel Farage, jeden z jejích blízkých přátel.

Nestárnoucí Australanka ušla od svých začátků v zábavním průmyslu dlouhou cestu. Narodila se v Melbourne roce 1983 jako Holly Rachel Vukadinovićová do srbsko-britské rodiny. Navštěvovala katolickou školu, ve čtrnácti letech si začala přivydělávat jako modelka.

Zlom v její kariéře přišel s rolí Felicity v australské soap opeře Sousedé. V seriálu, který čítá přes devět tisíc dílů, se v průběhu let vystřídala taková jména jako Russell Crowe, Margot Robbie či Chris Hemsworth.

Celosvětovou slávu jí přinesla pěvecká kariéra, byť vydala pouze jedno album. Několik skladeb se dostalo do žebříčků nejhranějších písní po celém světě. Návrat před kameru o pár let později jí vyšel skvěle, když se zhostila role Niky Volek v seriálovém hitu Útěk z vězení.

Dnes jednačtyřicetiletá hvězda ve vysílání televizní stanice GB News dala nedávno nahlédnout i do své proměny v politicky angažovanou ženu.

„Všichni jsme začínali jako levičáci, pak jsem se ale jednoho dne probudila a zjistila, jaké nesmysly to jsou. A následně se člověk pomalu sune doprava,“ popsala. Austrálie je podle ní zcela jinou zemí, než ve které vyrůstala. „Kdysi dávno to byla země plná zábavy, neřešili jsme problémy jako teď. Celé to téma woke Austrálii úplně zaplavilo,“ myslí si.

Sama nyní zastává konzervativní náhled na svět. Aktivistku Gretu Thunbergovou označila za „malého démonického gremlina“, kterého zbytek světa oslavuje, i když současné mladé generaci nedává žádnou naději na pěknou budoucnost.

„Klimatické změny podle mě nejsou krizí. Vzduch je čistší, než když jsem vyrůstala. Když uvalíte všechny ty restrikce na obyčejné lidi, již se jen snaží uživit, to je podle mě bláznovství,“ myslí si.

Daily Mail Online @MailOnline Nigel Farage and Holly Valance to attend fundraiser for Donald Trump in London as battle for US presidency targets Britain's elite https://t.co/GcxEB6JRjr https://t.co/31MfrWkJlX oblíbit odpovědět

Do mezinárodního týmu Donalda Trumpa se dostala díky svému přátelství s Faragem. V dubnu 2022 ji vzal společně s jejím manželem do Trumpova floridského sídla Mar-a-Lago. Společná fotografie s někdejším americkým prezidentem svého času sbírala na sociálních sítích tisíce komentářů.

Její politický vliv u republikánského favorita v listopadovém klání nekončí. Sama se chlubí, že Farage, jenž dlouho odmítal účast ve volbách, dotlačila zpět k politice právě ona.

„Dlouho jsem mu šeptala do ouška,“ říká pobaveně. Stane se v následujících týdnech součástí předvolebního boje a spojí síly s Farageovou stranou Reform UK? „Pokud mě o tom požádá, tak ano,“ tvrdí.