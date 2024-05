VIDEO: Vítr odfoukl odstavený boeing. Aerolinky v USA hlásí kvůli počasí potíže

Oblast Fort Worth v Texasu zasáhla silná bouře v úterý brzy ráno. Na mezinárodním letišti Dallas Forth Worth International Airport (DFW) dosáhl vítr rychlosti téměř 130 km za hodinu. Nepříznivé počasí ovlivnilo provoz společnosti a zapříčinilo zpoždění čtvrtiny letů a zrušení 5 procent letů.

Četná zpoždění hlásí také konkurenční aerolinky United Airlines a Southwest Airlines. Informaci přinesl portál simpleflying.com.

🚨Update: Severe storms across North Texas! American Airlines Boeing 737 blown away from its gate at Dallas International Airport! pic.twitter.com/K1237cnDXm — US Civil Defense News (@CaptCoronado) May 28, 2024

Videa sdílená na internetu zaznamenávají záběry z bezpečnostních kamer na letišti. Jsou na nich vidět otevřené přední dveře letadla, to naznačuje, že se stroj připravoval k letu. Na letišti DFW odlétají první letadla společnosti American v 5:00 ráno. Navzdory incidentu se nezdá, že by letadlo utrpělo nějaké škody nebo že by byl někdo zraněn. Letecké společnosti nyní provádějí důkladné vyšetřování.

Potíže jsou i jinde

„Nepříznivé počasí včetně přímých nárazů větru o rychlosti až 130 km za hodinu na našem letišti Dallas Fort Worth ovlivnilo několik odstavených neobsazených letadel. Nedošlo však k žádným zraněním. Náš tým údržby v současné době provádí důkladné kontroly a provede veškeré potřebné opravy,“ uvedla letecká společnost American Airlines ve svém prohlášení.

Podle údajů společnosti FlightAware bylo kvůli nepřízni počasí patnáct procent odletů zrušeno a více než třetina nabrala zpoždění. Letiště DFW je jen jedním ze dvou hlavních letišť v oblasti Dallasu. Také druhé texaské letiště Dallas Love Field se bouři nevyhnulo. Podle údajů dispečerů se musela zrušit třetina letů i tam.

Společnost United Airlines hlásí četná zpoždění také z mezinárodního letiště George Bushe v Houstonu. To je pro dopravce United Airlines uzlovým letištěm a dosud zde bylo zpožděno 186 odletů, to představuje 28 procent letů, uzavírá portál simpleflying.com.