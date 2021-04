VIDEO: Nebudu oběť. Obtěžovaná Číňanka zmlátila šéfa mopem

Žena, uváděná jen pod příjmením Čou, pracuje ve městě Suej-chua na severovýchodě Číny ve vládní agentuře pro zmírňování chudoby. Na svého šéfa Wanga Čchun-chueje se naštvala, protože ji údajně při několika příležitostech obtěžoval a posílal jí oplzlé zprávy.

Nahlásila ho kvůli tomu na policii, ale vztek v ní bujel dál. Nakonec to nevydržela a spravedlnost vzala i do vlastních rukou. Na videu, které tento týden obletělo čínské sociální sítě, si na muže sedícího u stolu vezme mop a začne ho bít. U toho ještě stíhá telefonovat a líčit, co jí udělal.

Podle listu The New York Times (NYT) říká, že navíc nebyla jediná, komu šéf takovou pozornost věnoval. Ten se nevzrušuje a dál zůstává na své židli. Prý si jen dělal legraci. Za své chování se pokouší omluvit, ale na policejní stanici jít odmítá, píše Newsweek.

Rozzuřená Čou se do kanceláře opakovaně vrací a v nových vlnách kuráže opepřených nadávkami šéfa znovu a znovu mlátí. Na hlavu mu také vylije vodu z kbelíku na chodbě a ten po něm hodí. Záznam končí, když po něm hází i knihy a shodí mu monitor počítače.

Video už viděly miliony lidí a hashtag popisující incident sdílelo přes 16 milionů Číňanů. Mnozí ji teď označují za strážkyni spravedlnosti i bojovnici. „Škoda, že byl ten mop tak čistý,“ komentoval to údajně jeden z nich. A znovu se rozhořela debata o poměrech na čínských pracovištích.

Země v roce 2005 zavedla zákon, který harašení kriminalizuje a obětem umožňuje své zaměstnavatele nahlásit. Dodnes však ženy často ze strachu raději mlčí a na policii vůbec nejdou. Bojí se, že jim úřady nebudou věřit nebo že přijde pomsta.

„Dosud bylo na obtěžující podáno velmi málo žalob a těch úspěšných je ještě méně. Pokud se případ smrskne jen na pouhá svědectví, soud často rozhodne, že není dostatek důkazů pro to, že k obtěžování došlo,“ říká Darius Longarino z Centra Paul Tsai China při Yaleské univerzitě.

Ženy, které přece jen najdou odvahu a trestní oznámení podají, nakonec mohou samy skončit jako obviněné, připomíná také NYT kauzu, kdy muž zažaloval svou kolegyni. Ta ho předtím udala a nakonec se musela ve firemním chatu omluvit za své chování.



O to neobvyklejší je způsob, jakým se situací vyrovnala Čou. V agentuře už údajně proběhlo interní vyšetřování a závěrem je, že Wang měl „problémy s životní disciplínou“ a dostal vyhazov. Přišel také o svou pozici v Komunistické straně Číny. Jeho podřízená zase podle úředníků trpí neupřesněnou duševní chorobou, díky čemuž jí za napadení veřejného činitele trest zřejmě nehrozí.

„Jak můžeme ochránit oběti, které nepřitáhnou pozornost veřejnosti? O těchto otázkách se teprve začíná mluvit a odpovědi na ně zatím nejsou,“ míní prominentní čínská aktivistka bojující za rovná práva žen a mužů Lu Pchin s tím, že odezva, jakou scéna s mopem vyvolala, jen odráží fakt, že v čínské společnosti nemají ženy příliš lepších možnosti obrany nemají.