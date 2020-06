Dovolte ženám více manželů. Zvládnou je uspokojit, nabádá Čínu odborník

Čínská porodnost zůstává navzdory těmto snahám nízká. Větší množství mužů než žen vytváří podle odborníků demografickou krizi, která by mohla v nadcházejících desetiletích bránit zemi v hospodářském růstu.

„Nenavrhoval bych polyandrii, kdyby poměr pohlaví nebyl tak zásadně nevyvážený,“ napsal v červnu ve svém pravidelném sloupku Jie-Kwang Ng, profesor ekonomie na univerzitě Fu-tan v čínské Šanghaji. „Neobhajuji polyandrii, jen navrhuji, abychom tuto možnost zvážili,“ prohlásil.

Čínská komunistická strana více než šestatřicet let nařizovala, že partneři mohou mít pouze jedno dítě.

Více dětí v rodině umožňovala jen ve zvláštních případech, například lidem žijících ve venkovských oblastech, kterým se jako první dítě narodila dcera, nebo chlapec se zdravotním postižením.



Čína chtěla touto strategií omezit růst populace a zlepšit životní úroveň lidí. A politika zafungovala. Dnes v zemi s 1,4 miliardou obyvatel žije sto milionů jedináčků pod čtyřicet let. Tradiční preference synů a selektivní interrupce dívek vedla k tomu, že má Čína o 34 milionů více mužů než žen.

Podle listu The Washington Post tato skutečnost představuje demografickou časovanou bombu. Podle odhadů dosáhne čínská populace svého vrcholu v roce 2027, a to s počtem 1,45 miliardy lidí, poté začne dlouhý pokles. Asi jedna třetina populace bude do roku 2050 ve věku nad pětašedesát let.

Číňané víc dětí nechtějí

Komunistická strana začala v roce 2015 politiku jednoho dítěte uvolňovat, ale bez efektu. Profesor Ng chce proto nadměrnou nabídku mužů vyřešit sdílením žen. „Jestli jsou dva muži ochotni oženit se stejnou ženou a žena je také ochotná, proč by jim v tom měla společnost bránit?“ prohlásil Ng.

Polyandrie Polyandrie, neboli mnohomužství, je typem polygamie, kdy jedna žena má zároveň více než jednoho manžela. Vzniká v případech, kdy muž dokáže podporovat manželku jen omezeně. Rozšířená je například v Tibetu, kde se dva až tři bratři žení s jednou ženou. Narozené děti pak vychovávají společně. Zdroj: Wikipedie

„Nepopírám řadu výhod monogamie. Ale vzhledem k tomu, že poměr pohlaví v Číně je na tom hrozně, je nutné zvážit legální povolení mnohomužství,“ dodal.

Svým dalším stanoviskem nicméně Ng naštval veřejnost, a to když napsal, že žena nebude mít se sexuálním uspokojením více manželů potíže.

„U prostitutek je běžné, že obslouží i více než deset klientů denně. Příprava jídla pro tři či dva manžele také nezabere více času než pro jednoho manžela,“ dodal.



Uživatelé sociálních sítí Wibo a Twitter ho označili za zpátečníka a šovinistu. „Chce se mi z toho zvracet,“ napsala uživatelka pod přezdívkou Keely a vyzvala profesora, aby se vžil do pocitů žen. „Jsem šokován tím, co říká. Je opravdu rok 2020?“ prohlásil uživatel se jménem Fuduoduo.

„Dovolte mi přeložit, co tím myslí: chce legalizovat sexuální otroctví,“ dodal další diskutér.

Ng se však nehodlá vzdát v příštím sloupku se zaměří na legalizaci nevěstinců. „Právo člověka na dosažení sexuální spokojenosti je vážně porušováno, pokud není povolena legální sexuální práce,“ napsal.