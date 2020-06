Obavy z druhé vlny. Ve světě přibylo za den dosud nejvíce nakažených

„Svět je v nové a nebezpečné fázi. Mnoho lidí už má očividně dost toho zůstávat doma. Země dychtí po znovuotevření společenského života i hospodářství,“ řekl už v pátek na pravidelné tiskové konferenci v Ženevě šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Virus se stále rychle šíří, stále je smrtící a většina lidí je jím stále ohrožena.“

Nákaza se nyní rozšiřuje například v jižní Asii či na Blízkém východě. Za epicentrum pandemie je ale stále považována Severní, Střední a Jižní Amerika. Například v Chile za poslední den přibylo 5 607 nakažených, čímž se tamní celkový počet zvýšil na 242 355 případů. Země je tak nyní osmou nejhůře postiženou zemí poté, co předstihla Itálii, a třetí nejhorší v Latinské Americe.

Co do počtu odhalených případů nákazy koronavirem je před ní Brazílie (1,08 milionu) a Peru (na 255 tisíc). To však stejně jako Chile provádí relativně mnohem více testů než většina zemí regionu, včetně Brazílie.

Celá Latinská Amerika zaregistrovala od začátku pandemie už 2,04 milionu nakažených koronavirem, z toho 1,13 milionu nemocných se už uzdravilo a na 95 tisíc zemřelo.

Chilský ministr zdravotnictví Enrique Paris v neděli také oznámil, že v zemi za den zemřelo dalších 184 pacientů s covidem-19. Celkem tak Chile eviduje 7 548 úmrtí, z toho 4 479 s potvrzeným testem PCR.

Místní úřady dříve uváděly pouze úmrtí s potvrzeným testem na koronavirus, před několika dny však do celkového počtu začaly zařazovat i pacienty, u nichž nebyl virus potvrzen laboratorními testy, ale bylo u nich podezření na covid-19.

Kvůli rozpornému informování o statistikách a kritice ze strany opozice za nedostatečná opatření proti šíření koronaviru odstoupil tento měsíc chilský ministr zdravotnictví Jaime Maňalich.

Demisi podal krátce poté, co místní média zjistila, že ministerstvo ve zprávě Světové zdravotnické organizaci (WHO) uvedlo zhruba dvojnásobný počet úmrtí s covidem-19, než sdělilo doma novinářům. WHO dostala údaj i s těmi případy, u nichž bylo na koronavirus jen podezření.

Také počet nakažených potvrzených od prvního odhaleného případu v Chile začátkem března se minulý týden skokově zvýšil, když ministerstvo zdravotnictví připočetlo 31 412 zpětně „odhalených“ případů. Šlo o případy nákazy, které nebyly započteny do celkového údaje mimo jiné kvůli zpožděným údajům z regionů, vysvětlilo minulý týden ministerstvo.

Chilská vláda vyhlásila 19. března v zemi „stav katastrofy“, který před týdnem prodloužila o 90 dnů. Díky tomu může vláda mimo jiné omezit volný pohyb osob.

Ten však od začátku pandemie omezuje jen v určitých regionech podle epidemické situace, která je nejhorší v metropoli Santiagu de Chile. V tomto šestimilionovém městě platí omezení už mnoho týdnů, zprvu se týkalo jen částí, posléze bylo rozšířeno na celou metropolitní oblast.

V neděli vláda oznámila omezení volného pohybu pro další tři města na severu země – Antofagasta, Tocopilla a Mejillones. Omezení platí i v dalších obcích na severu země či v několika městech v regionu Valparaíso včetně jeho stejnojmenné metropole.

V Brazílii pak počet úmrtí v souvislosti s koronavirem v neděli překročil 50 tisíc. Za poslední den se potvrdilo dalších 17 459 nakažených, o den dříve to bylo téměř 35 tisíc nově potvrzených případů.

V Německu výrazně stouplo reprodukční číslo

V Německu mezitím prudce vzrostlo reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný. Podle Institutu Roberta Kocha (RKI) v neděli dosáhlo hodnoty 2,88, přičemž v sobotu bylo na úrovni 1,79. Je tedy výrazně nad kritickou hodnotou jedna, která tvoří mezník, zda se bude nákaza v dlouhodobém horizontu dále šířit, nebo naopak ustupovat.



Reprodukční číslo, které se tvoří na základě týden a půl starých dat, strmě stoupá od pátku, kdy spočívalo na hodnotě 1,06. Nedělní hodnota 2,88 znamená, že jeden nakažený statisticky infikuje téměř tři další lidi.



Za poslední den v Německu přibylo 537 potvrzených případů nákazy koronavirem, celkem se tak v zemi od začátku pandemie covidu-19 potvrdilo 190 359 nakažených. Počet úmrtí s covidem-19 se za den zvýšil o tři na celkových 8 885.

V posledních týdnech trápí Německo výskyt koronaviru v řadě masokombinátů. Na jatkách firmy Tönnies ve městě Rheda-Wiedenbrück, která jsou jedna z největších v celém Německu, hygienici do neděle evidovali 1 331 infikovaných. V karanténě jsou všichni zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci včetně vedení firmy, celkem sedm tisíc lidí. Podnik zůstane zavřený nejméně dva týdny.

Úřady kvůli šíření nákazy nechaly v celém okrese uzavřít všechny školy a školky. V neděli se kvůli novému epicentru nákazy na zvláštním zasedání sešel kabinet spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. Firma i celé odvětví čelí kritice kvůli nevyhovujícím pracovním podmínkám zaměstnanců ze zahraničí, kteří žijí ve stísněných prostorech ve společných ubytovnách.



Dalším lokálním ohniskem je obytný komplex v Göttingenu ve spolkové zemi Dolní Sasko, kde se koronavirem nakazilo 120 lidí. Úřady proto nařídily týdenní karanténu 700 tamních obyvatel. Desítky z nich se však v sobotu uzavřený komplex pokusily opustit. Střetli se při tom s policisty, z nichž někteří utrpěli zranění. Policejní ostraha byla proto v místě posílena, uvedla BBC.

Rekordy má také Indie, teď je čtvrtá na světě

Další rekordní nárůst v počtu nakažených koronavirem hlásí také Indie. Jejich počet za poslední den vzrostl o 14 821 na celkových 425 282 lidí, uvedla agentura AP s odvoláním na indické ministerstvo zdravotnictví. Celkový počet obětí v zemi s více než 1,3 miliardy obyvatel přesáhl 13 tisíc, za posledních 24 hodin přibylo asi 300 mrtvých.

Indie je nyní čtvrtou nejpostiženější zemí na světě po USA, Brazílii a Rusku, pokud jde o počet nakažených. Podle vládních úřadů se nákaza nyní vyskytuje v 98 ze 112 nejchudších oblastí v zemi. Šedesát procent případů nicméně hlásí metropole Dillí a její okolí a stát Maháráštra, ve kterém leží město Bombaj.

Indie začala na začátku června s uvolňováním jedněch z nejpřísnějších karanténních opatření na světě, a to i přes zvyšující se denní přírůstky nových případů. Karanténu země nařídila v březnu, kdy bylo napříč Indií teprve několik set potvrzených případů.

Podle oficiálních statistik opatření zabránila 37 tisícům až 78 tisícům úmrtí. Stejně jako jinde však omezení znamenala tvrdou ránu po ekonomiku a měla přímý dopad na život řady chudších pracovníků a jejich rodin.

Ve světě se podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) dosud potvrdilo téměř 8,9 milionu případů nákazy koronavirem, z toho zhruba polovina se už uzdravila, ale na 466 tisíc lidí zemřelo.