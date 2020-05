Pandemie hladu. Latinské Americe kvůli koronaviru hrozí nedostatek jídla

6:39 , aktualizováno 6:39

Kvůli pandemii nemoci covid-19 a opatřením proti šíření koronaviru hrozí letos hlad nejméně 14 milionům lidí v Latinské Americe. Jako důvod organizace OSN uvedla omezení pohybu lidí, kteří tak nemohou chodit do práce, propad ekonomiky a s tím související rušení pracovních míst. „Vstupujeme do velmi složité fáze, my ji nazýváme pandemie hladu,“ řekl Miguel Barreto, šéf Světového potravinového programu pro Latinskou Ameriku a karibskou oblast.