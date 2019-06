Evropu Evropanům. Nepatří ani muslimům, ani Afričanům, prohlásil dalajláma

16:22 , aktualizováno 16:22

Evropské země by měly uprchlíky přijímat, poskytovat jim vzdělání a školení. Cílem však je, aby se jich valná většina vrátila pak zase zpátky do zemí původu, protože je nemožné, aby v Evropě zůstali všichni. V rozhovoru s BBC to řekl tibetský duchovní vůdce dalajláma. Evropa by měla zůstat Evropanům, dodal.