V Anglii odsoudili za přípravu teroristických útoků nejmladšího Brita

21:55 , aktualizováno 21:55

Britský soud poslal v úterý na šest let do vězení teprve sedmnáctiletého mladíka, který plánoval teroristické útoky. Do svého deníku si zaznamenal seznam cílů mezi nimiž byla například místní škola nebo synagoga. Jedná se o nejmladšího člověka, který byl v Británii odsouzen za plánování podobných atentátů.