Ve fotbale to jde, možná to půjde i politicky. Půlka Britů čeká rozpad země

Vyplývá to z průzkumu institutu Ipsos MORI, který v pátek zveřejnila agentura Reuters. V souvislosti s plánovaným odchodem země z Evropské unie zesílily v Británii separatistické tendence.



Podle průzkumu si 50 procent Britů myslí, že za deset let už nebude v současné podobě existovat unie Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska, která nyní tvoří Spojené království. V roce 2014 nevěřilo v dlouhou budoucnost unie čtyř zemí 43 procent lidí. Průzkum tehdy Ipsos MORI přitom prováděl tři měsíce před referendem o nezávislosti Skotska, kdy odtržení jedné části království bezprostředně hrozilo.



V to, že ani za deset let se na podobě unie Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska nic nezmění, věří podle aktuálního průzkumu 29 procent dotázaných obyvatel Spojeného království. Před pěti lety to bylo 45 procent.

Separatistické tendence v Británii zesílily mimo jiné v souvislosti s výsledkem referenda z roku 2016, ve kterém se občané vyjádřili pro odchod země z EU. Na rozdíl od Anglie a Walesu tehdy ale většina obyvatel Skotska a Severního Irska hlasovala proti brexitu.



Agentura Ipsos MORI průzkum provedla na vzorku tisíce lidí z různých částí Británie, a to na konci října, tedy krátce před tím, než měla Británie opustit Evropskou unii. Z 31. října byl ale brexit odložen na 31. ledna 2020.



Skotské požadavky

Otázka nového referenda o nezávislosti se stala opět jedním z hlavních témat předvolebního boje ve Skotsku, kde vládne separatistická Skotská národní strana (SNP). Ta uvedla, že po volbách nepodpoří při formování nové britské vlády stranu, která by odmítala její požadavek uspořádat nové referendum o nezávislosti Skotska

„SNP nepodpoří strany, které neuznávají ústřední právo skotského lidu vybrat si svou vlastní budoucnost,“ řekla v pátek předsedkyně SNP a skotská první ministryně Nicola Sturgeonová na předvolební akci v Edinburghu. Voliče ve Skotsku, kteří chtějí zabránit brexitu vyzvala, aby 12. prosince dali hlas její straně.



Pokud v nadcházejících volbách žádná z velkých stran nezíská většinu, bude SNP usilovat o vytvoření „progresivní aliance“, která by připravila konzervativce premiéra Borise Johnsona o moc. Podle agentury Reuters tím Sturgeonová naznačila, že skotští nacionalisté by mohli podpořit vládu labouristů. Výměnou za svou podporu ale Sturgeonová požaduje souhlas s uspořádáním nového referenda o nezávislosti Skotska. To by se podle jejích představ mělo konat již příští rok.

Předčasné parlamentní volby se v Británii uskuteční 12. prosince. Hlavním tématem předvolební kampaně je plánovaný odchod země z Evropské unie, voliče ale zajímá například i zdravotnictví či školství. Ve Skotsku je důležitým tématem rovněž požadavek SNP na nové referendum o nezávislosti.

Skotové se v referendu z roku 2014 vyslovili proti nezávislosti. V lidovém hlasování v roce 2016 ale na rozdíl od Anglie či Walesu hlasovali pro setrvání v EU. Sturgeonová dnes zdůraznila, že hlas pro SNP je „hlasem pro únik před brexitem“.



Nezávislost prosazuje také velšská strana Plaid Cymru. Severoirská strana Sinn Féin dlouhodobě usiluje o spojení regionu s Irskou republikou.

Domnívám se, že referendum v Británii by dopadlo opět podobně, řekl Žantovský v Rozstřelu (říjen 2019):



