Občanům EU hrozí po brexitu deportace. Musejí se registrovat

17:52 , aktualizováno 17:52

Do prosince roku 2020 se musejí občané EU v Británii registrovat pro nový imigrační status. Neučiní-li tak, hrozí jim, že budou deportováni, pokud nebudou spadat do kategorie výjimečných případů. Tvrdí to právníci, kteří byli seznámeni s plány britské vlády.