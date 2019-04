Skotsko zvažuje druhé referendum o nezávislosti, koketuje i s vlastní měnou

Sny o nezávislosti Skotska na Británii znovu ožívají. Přinejmenším v hlavě skotské premiérky Nicoly Sturgeonové, která pět let po prvním neúspěšném pokusu od odtržení od zbytku království v roce 2014 nyní plánuje druhý pokus.

Tehdy šlo spíše o nepříliš určitou myšlenku národního sebeurčení, kterou Skotové většinou 55 procent odmítli. Nyní jde o víc. Tváří v tvář nejisté budoucnosti, chaosu kolem brexitu a jeho ekonomických dopadů je podle Sturgeonové nezávislost ta nejlepší možnost, jak zajistit členství Skotska v Evropské unii.

Podle svého prohlášení z minulého týdne chce Sturgeonová vyvolat druhé hlasování o nezávislosti nejpozději do roku 2021. Má to ale háček. K tomu, aby byl jeho výsledek platný, potřebuje k vypsání referenda formální souhlas britské vlády. A ten vláda Skotům logicky nechce dát.

„Stejně jako v minulých letech i nyní jasně říkáme, že Skotsko už dostalo šanci v roce 2014 a jasně se tehdy vyslovilo pro setrvání uvnitř Spojeného království. Tento výsledek je třeba respektovat. Naše pozice zůstává neměnná,“ uvedl tiskový mluvčí britské premiérky Theresy Mayové.



Stále vyšší podpora

Podpora nezávislosti je ve Skotsku nejvyšší za poslední roky. Na stranu odtržení od Británie se totiž přidávají hlasy těch, kdo si přejí setrvat v Evropské unii.

V referendu o vystoupení z EU v červnu 2016 Skotsko (stejně jako Severní Irsko) tuto možnost odmítlo. Zatímco celostátní průměr pro setrvání v EU byl 48 procent, tuto variantu zvolilo celých 62 procent Skotů.

Pokud by Skotové mohli o odtržení Skotska hlasovat už nyní, výsledek by byl velmi těsný. Podle průzkumu agentury YouGov by nezávislost volilo 49 procent dotázaných, naopak zachování společného státu si přeje 51 procent. I to je zřetelný posun od výsledků stejné ankety z loňského června, kdy byl poměr hlasů 45 ku 55.

Zavést novou měnu?

Byly to především ekonomické otázky, které delegáti Skotské národní strany o víkendu řešili během sjezdu v Edinburghu, a spolu s nimi také otázka nové měny. Zatímco před minulým referendem o nezávislosti se počítalo s tím, že by Skotsko nadále používalo britskou měnu, nyní zvažuje plány na vlastní „skotskou libru“.

Delegáti nakonec těsnou většinou 52 procent v rámci ekonomického plánu schválili, že novou měnu v případě odchodu ze Spojeného království zavedou „co nejdřív, jak to bude možné“. A to přesto, že sama Sturgeonová vyzývala k opatrnějšímu a pozvolnějšímu přechodu.

Přes to všechno jde spíše o teoretické úvahy než o konkrétní jízdní řád. Je otázka, zda na nové referendum a případně novou měnu nakonec skutečně dojde. Podporu totiž zdaleka nemá u ostatních politických stran ve Skotsku. Ty Sturgeonové vyčítají, že se snaží využít situace ve svůj prospěch, a to navíc „v nejhorší možnou dobu“.

Sturgeonová se druhé hlasování původně pokusila vyvolat už v roce 2016 po celostátním referendu o brexitu. Ve volbách do skotského parlamentu ale její strana následně ztratila 21 poslaneckých míst a plány na nezávislost Skotska šly stranou. Přinejmenším doteď.



Připomeňte si nejdůležitější momenty brexitu na časové ose: