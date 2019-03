Britská kapitulace. Odstranit irskou pojistku z brexitové dohody nedokázali

Nakonec ho přece jen zmohl vytrvalý odpor Evropské unie. Odklad brexitu, který se má podle plánu uskutečnit 29. března, je tak ještě pravděpodobnější. Pokud tedy skalní konzervativci nezmění svůj názor a nakonec dohodu vyjednanou premiérkou Theresou Mayovou přece jen v příštím hlasováním naplánovaném na 12. března podpoří.

Skupina poslanců z Konzervativní strany a ze severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), kteří prosazují důsledný odchod z evropského bloku, sice v neděli naznačila ochotu svůj odmítavý postoj k dohodě změnit. Ale v zásadě požadovala, aby existoval právně závazný mechanismus, který by umožnil Británii ukončit irskou pojistku.



Cox se nyní má pokusit s unií dohodnout „arbitrážní mechanismus“, který by umožnil Británii nebo Bruselu učinit oficiální oznámení, že pojistka by měla skončit. Nezávislý arbitrážní panel mimo jurisdikci Soudního dvora EU ale podle listu unie odmítá. Dá se tudíž předpokládat, že dohoda se tedy měnit opravdu nebude.

Záložní řešení, které pojistka představuje a které má zabránit přísnému režimu na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou po brexitu, je hlavním sporným bodem dohody uzavřené loni mezi Británií a evropskou sedmadvacítkou. Britský parlament dokument ale dosud neschválil.

Trojí hlasování směřující k odkladu brexitu

Pokud dohodu poslanci nepodpoří ani 12. března, následovat bude hlasování o tom, zda má Británie opustit EU bez dohody. Dá se předpokládat, že umírnění konzervativci a opoziční labouristé to spojenými silami také odmítnou. Pak se bude hlasovat o odkladu brexitu, patrně do voleb do Evropského parlamentu. Ten stejná skupina zákonodárců s největší pravděpodobností schválí.

Irská pojistka by začala platit tehdy, pokud by během případného přechodného období po brexitu nebyla uzavřena obecná dohoda o budoucích vztazích, která by rovněž zajistila zachování volného režimu na irské hranici. Při uplatnění pojistky by Británie zůstala v bezcelní zóně s EU a Severní Irsko by navíc podléhalo některým pravidlům jednotného unijního trhu. Brexitová dohoda o opatření hovoří jako o dočasném, avšak dále tento aspekt nerozvádí. Část britských poslanců se proto obává, že by Británie skrze něj mohla na dlouhou dobu zůstat „uvězněna“ v unijních strukturách.

Mayová na konci ledna kvůli výhradám dolní komory parlamentu ohlásila snahu vyjednat změny v podobě pojistky, EU však návrat k rozhovorům o znění „rozvodové“ dohody kategoricky odmítl. Hlavní unijní vyjednavač pro brexit Michel Barnier v sobotním vydání německého deníku Die Welt uvedl, že EU je připravena Británii poskytnout další záruky o tom, že irská pojistka v brexitové dohodě je zamýšlena pouze jako dočasné opatření.

Šlo by ale o jen o právně nezávazný doprovodný text, s nímž doposud skalní konzervativci nesouhlasili.