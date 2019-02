The Guardian: Londýn připouští odklad brexitu o měsíce, EU dokonce o roky

Británie má EU opustit 29. března. Poté se počítá s přechodným obdobím do konce roku 2020. Britská premiérka Theresa Mayová ale v úterý před poslanci poprvé připustila, že její vláda může požádat o tříměsíční odklad brexitu.

Posun termínu je pro Mayovou přijatelný v případě, že parlament 12. března znovu nepodpoří rozvodovou dohodu, kterou Londýn s Bruselem vyjednal. Zároveň by museli zákonodárci odmítnout takzvaný tvrdý brexit, tedy odchod z EU bez dohody o jeho podmínkách. To je experty nejobávanější scénář.

Ve středu britští poslanci přijali návrh opozičních labouristů o možném odkladu brexitu. Podle něj musí Mayová požádat EU o posun termínu, pokud odklad v polovině března odhlasuje parlament.

Brusel by ale rád předešel případným opakovaným žádostem o tříměsíční odklady. Proto by mohl upřednostnit posunutí brexitu rovnou až do roku 2021, uvedl The Guardian.

Británie by potom místo plánovaného přechodného období zůstala členem EU. Londýn i Brusel by v této době mohly rozvinout své představy vzájemných budoucích vztahů. A třeba by nalezly dohodu bez takzvané irské pojistky, kterou v lednu odmítli britští poslanci, ale o níž Brusel teď už nehodlá opět jednat.

Pojistka zajišťuje zachování otevřených hranic mezi Irskem coby členem EU a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království. Britští zastánci brexitu v ní vidí nástroj, jak udržet Londýn připoutaný k EU. Mayová měla proto podle parlamentu vyjednat neupřesněné jiné řešení.



Odkladu brexitu o 21 měsíců je nakloněn i generální tajemník Evropské komise Martin Selmayr. Tvrdí to alespoň nejmenovaný diplomat EU, kterého cituje The Guardian.

Mluvčí Evropské komise nicméně ještě v pondělí řekla, že Brusel stále předpokládá, že Británie vystoupí z EU původně domluveného 29. března. Šéf Evropské rady Donald Tusk ale ve stejné době odklad připustil a nepřímo podpořil.

Na případnou žádost Londýna o posun brexitu by muselo přistoupit všech 27 ostatních zemí EU. Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu pohrozil, že Paříž může odklad odmítnout.

Francie posun brexitu odsouhlasí pouze tehdy, když Británie přijde s jasným plánem, jak spory vyřešit. Například když ohlásí nové volby nebo druhé referendum, uvedli nejmenovaní francouzští činitelé citovaní agenturou Reuters.

VIDEO: Britští poslanci chtějí novou dohodu, tvrdý brexit odmítli Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Odklad brexitu musí přinést výsledek, ne oddálit problém

Případný odklad britského odchodu je možný, musí však posloužit k tomu, aby britští politici vyřešili problém se schvalováním brexitové dohody v parlamentu. Ve čtvrtek to řekl hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier.

„Pokud o to bude požádáno, budou se evropští lídři ptát na důvod, a délka potenciálního odkladu bude spojena s tímto důvodem,“ řekl podle Reuters Barnier po setkání s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem.

Bez technických potíží by podle něho šlo brexit odložit do unijních voleb na konci května. Jakékoli delší oddálení by vyžadovalo, aby Britové rovněž vybírali své zástupce v europarlamentu.

Kurz po setkání novinářům řekl, že by bylo „absurdní“, aby země toužící opustit EU musela volit nové europoslance.

„Opouštím britskou vládu“

Britskou vládu ve čtvrtek kvůli připuštění odkladu brexitu opustil ministerský náměstek z resortu životního prostředí George Eustice. Ten soudí, že parlament nyní drží přímou kontrolu nad procesem odchodu z EU, a tudíž chce mít příležitost účastnit se „veledůležité debaty, která se v nadcházejících týdnech odehraje“. Jde o první rezignaci v týdnu, od něhož se paradoxně očekával odchod řady prounijních členů vlády.

Dlouholetý euroskeptik Eustice uvedl, že ve sněmovně brexitovou dohodu při dalším hlasování podpoří. Obává se však, že v důsledku úterních slibů Mayové se Británie nakonec dostane do situace, v níž bude „EU diktovat podmínky jakéhokoli odkladu“. To vidí jako „definitivní ponížení naší země“.

„Nemůžeme dojednat úspěšný brexit, aniž bychom byli připraveni otevřít dveře a odejít. Musíme proto mít odvahu na to, pokud to bude nutné, abychom nejdříve získali zpět naši svobodu a vyjednávali až poté. Musíme být připraveni postavit se Evropské unii tady a teď,“ napsal Mayové Eustice.

Británie spustila web, který poradí občanům a firmám EU s přípravou na brexit