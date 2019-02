Francie už nevyjednává. Neřízený brexit je lepší než špatná dohoda, vzkázala

Loiseauová si dokonce vypůjčila výrok britské premiérky Theresy Mayové, který zazněl už před mnoha měsíci, ale pak se už přestal opakovat. Brexit bez dohody bude lepší než špatná dohoda, naznačila jako ozvěna Loiseauová v nedělní pořadu stanice RTL, ovšem z francouzského, respektive unijního pohledu.



„Britové se před dvěma roky rozhodli opustit Evropskou unii. Je to jejich rozhodnutí, litujeme toho, ale respektujeme to,“ řekla Loiseauová s tím, že od té doby se obě strany snaží „zorganizovat“ rozchod.

„Když se rozcházíme v páru nebo mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií, jsou dvě možnosti: Rozcházíme se přátelsky nebo se rozcházíme brutálně. Pokud se chceme rozejít přátelsky, je tu dohoda o odchodu, která se vyjednávala 18 měsíců a kterou Britové přijali,“ pokračovala ministryně, která je označována za pravou ruku prezidenta Emmanuela Macrona v evropských otázkách.



„Je na Britech, aby si vybrali, zda tuto dohodu přijmou nebo zda dojde k brutálnímu rozchodu,“ řekla s tím, že není v zájmu Francie a Evropské unie se vzdát takzvané irské pojistky, proti níž je v Británii silný odpor. „Špatná dohoda by způsobila větší škody Evropanům než žádná dohoda,“ zdůraznila.



Britský parlament minulý týden v úterý pověřil Mayovou, aby o dohodě o brexitu jela tento týden do Bruselu znovu jednat. Evropští politici nicméně nad tím projevili nelibost s tím, že současná dojednaná dohoda je nejlepší možná.

Nezodpovědnost EU?

Britský ministr pro mezinárodní obchod Liam Fox označil v neděli tento postoj za nezodpovědný. „Opravdu to myslí tak, že by raději nevyjednávali a skončili v situaci bez dohody?“ řekl. „Je v zájmu nás všech, abychom se k dohodě dopracovali a když EU říká, že o tom nechce ani diskutovat, zdá se mi to poměrně nezodpovědné,“ dodal.

V nedělním rozhovoru v televizi Sky News také připustil, že datum odchodu Británie z EU by mohlo být odsunuto, pakliže by nezbýval dostatek času pro schválení zákonů zakotvujících podmínky dohodnuté s Bruselem.

Fox je v rámci britské vlády jedním z hlasitějších zastánců odchodu z EU. V létě 2017 přitáhl pozornost médií, když v rozhovoru s BBC předpověděl, že dohoda o volném obchodu Británie s EU by měla být „jednou z nejlehčích v historii lidstva“. V posledních dnech se pak stal terčem posměchu kvůli jinému odvážnému výroku.

Na podzim 2017 vyhlásil, že Británie bez problému vyrobí náhrady za desítky existujících obchodních smluv EU a bude je mít připraveny k podpisu „sekundu po půlnoci“ při vystoupení z unie. Deník Financial Times ale nedávno zjistil, že většina zmiňovaných dokumentů s koncem března připravena nebude.



Celní unie stále na stole

Britský deník The Independent v sobotu napsal, že představitelé britské vlády se začali „vážně zabývat“ možností, že by Británie po odchodu z Evropské unie zůstala na trvalo v bezcelní zóně evropského bloku. Trvalou celní unii s EU požadují opoziční labouristé, Mayová ale takovouto podobu brexitu veřejně odmítá.

Návrhy ohledně celní unie byly podle informací britských médií hlavním tématem středeční schůzky mezi Mayovou a lídrem labouristů Jeremym Corbynem. Mluvčí labouristické strany po jednání uvedl, že předsedkyně vlády se vážně zajímala o detaily labouristického plánu, Downing Street nicméně o několik minut později vyhlásila, že zájem Mayové neznamená jakýkoli posun v jejím stanovisku.

Podle The Independent se však postup v otázce celní unie s EU připravuje v nejvyšších patrech vlády, která si uvědomuje riziko, že premiérka Mayová by mohla být donucena ke kompromisu s opozicí ve snaze prosadit „rozvodovou“ dohodu s Bruselem.

„Seriózně se pracuje ohledně celní unie. Musíme se nachystat, abychom byli připraveni, pakliže by politická debata nabrala tento směr,“ citoval web The Independentu „dobře postavený“ zdroj ve vládě.

Připomeňte si klíčové body rozchodu Británie s EU: