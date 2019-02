Brexit se odkládá. Mayová chce zachránit zemi i kabinet od propasti

Mayová v úterý znovu předstoupí před parlament a seznámí poslance s posledním vývojem jednání s Evropskou unií o brexitu. To se nepohnulo, jak známo, ani o píď. Zároveň například podle deníku The Sun či televize Sky News doporučí členům Dolní sněmovny, aby hlasovali o odkladu brexitu, pokud se na poslední chvíli nenajde většina v parlamentu, která by posvětila její již uzavřenou rozvodovou dohodu s EU.

Proti ní se staví jak radikální křídlo Konzervativní strany, které je i pro „tvrdý“ brexit bez dohody, tak opoziční Labouristická strana. Ta usiluje o změnu dohody o odchodu Británie z EU tak, aby zachovala celní unii a z ní vyplývající sérii závazků vůči EU.

Poslanci dohodu už v minulosti v bouřlivém hlasování odmítli a celý ratifikační proces se tak zastavil. Odklad není proti mysli ani Bruselu, kladně se k němu staví jak šéf Evropské rady Donald Tusk, tak irská vláda.



Mayová doposud odklad odmítala, zároveň se ale marně snažila vyhovět radikálním konzervativcům a pokoušela se vymoci si změny v již dosažené dohodě s EU, respektive odstranit kontroverzní „irskou pojistku“.

To je pasáž, která garantuje, že se neobnoví hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem, pokud se v přechodném období po vyhlášení brexitu Británie a EU nedohodnou na nových vztazích.

Změnu Brusel odmítl s tím, že lepší už vyjednat nelze. Také netajil podezření, že i kdyby ustoupil (a že by to stejně neudělal), neexistuje záruka, že by radikální konzervativci a severoirští unionisté, kteří zajišťují menšinové britské vládě existenci, s tím souhlasili.

Navíc jejich odmítnutí irské pojistky stejně podle mnohých názorů ukazuje, že vlastně ani nepočítají s dosažením dohody v přechodném období a Damoklova meče v podobě pojistky se tak chtějí co nejdříve zbavit.

Ve středu se britští poslanci sejdou k tomu, aby projednali, co dál. Kromě odkladu brexitu je na stole také možnost druhého referenda. S tímto návrhem čerstvě přišli labouristé.