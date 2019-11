Johnson a Farage by spolu dokázali něco skvělého, radí Trump Britům

„Corbyn by byl pro vaši zemi velmi špatný. Byl by velmi špatný, vedl by vás špatnou cestou. Zavedl by vás na špatná místa,“ prohlásil Trump ve čtvrtek v telefonickém rozhovoru v rádiu LBC, který s ním vedl právě dlouholetý europoslanec a nyní šéf britské protiunijní Strany pro brexit Nigel Farage.



Johnson spolu s ním podle amerického prezidenta nakonec uskuteční něco skvělého. „Pokud se vy a on dáte dohromady, bude to nezastavitelná síla,“ míní.

Současného britského premiéra Trump také pochválil za úsilí dovést do konce odchod Velké Británie z Evropské unie.

„Ano, mluvil se mnou a ví, jak je to těžké, je ve velmi těžké pozici. A myslím, že je ochoten udělat to, co by nikdo jiný neudělal,“ dodal Trump. Johnson je podle něj „fantastický člověk“ a „správný muž pro tyto časy“.

Podle stanice Deutsche Welle Trump také řekl, že „Evropská unie Británii omezuje“. „Vaší zemi by bez ní bylo mnohem lépe, protože by pak mohla udělat mnohem víc pro obchod se Spojenými státy. S Bruselem se velmi špatně jedná,“ prohlásil.

Americký prezident totiž zároveň uvedl, že objem obchodu mezi Británií a USA by se mohl až zpětinásobit, ale že by uzavření bilaterální obchodní dohody mohly zabránit podmínky obsažené v budoucí obchodní dohodě mezi Londýnem a Bruselem. O té však budou oba celky jednat až po brexitu.

„Chceme obchodovat se Spojeným královstvím, a oni chtějí obchodovat s námi,“ řekl Trump. Podle něj je však možné, že to některé aspekty budoucí obchodní dohody mezi Británií a EU neumožní.

Úřad britského premiéra ovšem podle televize ITV v reakci na Trumpovo prohlášení ujistil, že Londýn bude moci s USA dohodu o volném obchodu bez potíží dojednat.

Británii čekají předčasné volby 12. prosince. Návrh zákona o jejich uspořádání schválily tento týden obě komory parlamentu a ve čtvrtek získal souhlas královny, čímž vstoupil v platnost.



Podle šéfa labouristů Corbyna se Trump vměšuje do britských voleb, aby pomohl ke zvolení svému příteli Johnsonovi:

Donald Trump is trying to interfere in Britain’s election to get his friend Boris Johnson elected.



It was Trump who said in June the NHS is “on the table”. And he knows if Labour wins US corporations won’t get their hands on it.



Our NHS is not for sale.