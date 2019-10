Nekontrolovatelná smršť smečí. Předseda britského parlamentu Bercow končí

Kolegové v parlamentu Bercowovi vzdali hold už ve středu, když předsedal svým posledním interpelacím na premiéra Borise Johnsona. Ten muži, s nímž podle svých slov často nesouhlasil, za dlouholetou službu poděkoval.

Bercow je podle něj inovátor a „skvělý služebník“ Dolní sněmovny. Předsedovy výkony ve funkci přirovnal k tenisu, jehož je někdejší konzervativec ve velkém křesle velikým fanouškem.

„Každé zasedání jste opepřil svými vlastními myšlenkami a názory. Jste jako nekontrolovatelný podavač míčků, který nabízel série doslova nehratelných, formálně neodehratelných volejů a smečů,“ řekl Johnson za smíchu ostatních poslanců i samotného Bercowa.

První muž sněmovny se podle premiéra vždy staral o práva všech „backbencherů“, tedy poslanců bez dalších funkcí. „Nikdo jiný od dob Stephena Hawkinga neudělal pro natažení času víc než vy,“ dodal žertem Johnson s odkazem na slavného fyzika.

Za poskytnutí silnějšího hlasu backbencherům Bercowovi poděkovali i další členové dolní komory včetně lídra opozičních labouristů Jeremyho Corbyna, který podle BBC předsedu Dolní sněmovny ocenil za snahu modernizovat podobu jednání i za propagaci parlamentní demokracie v zahraničí.



Vyzdvihl rovněž častější používání institutu urgentních otázek (podobného českým interpelacím, pozn. red.), díky kterému se mohou poslanci přímo ptát členů vlády.

„U všech ministrů je to neuvěřitelně populární. A co je ještě víc, to je množství naléhavých debat, které jste otevřel,“ poznamenal ironicky Corbyn. „Postavil jste se za parlament vždy, když to potřeboval, a my vám za to děkujeme,“ dodal.

Dojatý Bercow pak poděkoval nejen za tato „milá slova“, ale i za skvělou spolupráci všem svým současným i minulým kolegům a především své ženě Sally a jejich třem dětem za podporu. „Nikdy na to nezapomenu a vždy za to budu vděčný,“ řekl se slzami v očích.

Nástupce bude v těžké pozici, funkci si zkusí na den

Nový předseda Dolní sněmovny se bude volit v pondělí. Navržený kandidát zpravidla nemívá vyzyvatele a problémy se tak nečekají. Nástupce Bercowa však bude v těžké situaci.



Nevyhne se srovnání s mužem, který za deset let ve funkci proslul svým smyslem pro humor a nadhledem, s jakým tamní provoz vedl, svými barevnými kravatami a především zvučným „order!“ (pořádek či klid, pozn. red.), s nímž umravňoval hlučné poslance. Podle BBC jej vyslovil zhruba čtrnácttisíckrát.

Miláček diváků televizních přenosů z jednání parlamentu však v průběhu let čelil obviněním, že šikanuje své spolupracovníky, což Bercow odmítá, nebo že ohýbá nastavená pravidla. „On neohnul pravidla, on je úplně zničil,“ poznamenala také členka Konzervativní strany Andrea Leadsomová.

Řekla to poté, co Bercow umožnil opozici projednat zákon proti brexitu bez dohody a v důsledku tak přiměl Johnsona požádat o další odklad odchodu země z Evropské unie. Konzervativci se tehdy kvůli „flagrantnímu zneužití moci“ rozhodli Bercowa z velkého křesla odstranit.

Bercow je však předběhl a oznámil svůj konec. V plánu ho měl už loni, ovšem poté, co začalo hrozit, že Británie z EU odejde bez dohody, změnil názor a prohlásil, že bude „bojovat do posledního dechu“, aby tomu zabránil. Nedovolí prý, aby vláda obešla parlament.

Sám v referendu před třemi lety údajně hlasoval proti vystoupení z Evropské unie. Proti původním plánům se nakonec datum jeho odchodu nakonec s brexitem nesešlo.



Nový předseda Dolní sněmovny si svou pozici vyzkouší jen na den. Pak se totiž parlament rozpustí kvůli předčasným volbám, které jsou v plánu na 12. prosince a které podle představ vlády rozseknou brexitový pat tak, aby Velká Británie stihla Evropskou unii alespoň do posledního určeného termínu na konci ledna příštího roku.