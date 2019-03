Mayová vyjednala k brexitové dohodě doplňky, Juncker mluví o eurovolbách

Někteří britští poslanci včetně šéfa opozičních labouristů Jeremyho Corbyna už dali najevo, že smlouvu ani napodruhé nepodpoří. Nová ujednání týkající se sporné irské pojistky podle některých poslanců vyžadují podrobnou analýzu, kvůli čemuž chce část zákonodárců hlasování odložit.

Mayová chce předložit parlamentu smlouvu o odchodu z EU a politickou deklaraci, na jejichž textu se ani po pondělním nočním jednání s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem nic nezměnilo.

Zvrátit dosud odmítavý postoj části poslanců mají tři nové texty, které poslanci rovněž dostanou k hlasování. Jedním je podle Mayové „právně závazný nástroj“ vztahující se k brexitové smlouvě, který má Bruselu znemožnit, aby po neomezenou dobu vázal Británii k unijním pravidlům pomocí zmíněné pojistky.

Její pomocí chce sedmadvacítka předejít vzniku tvrdé hranice mezi Irskem a Severním Irskem, která by podle mnohých vedla k novému napětí v historicky neklidném regionu. Část zvláště konzervativních poslanců se naopak domnívá, že Británie bude prostřednictvím pojistky proti své vůli součástí unijního obchodního prostoru.

„Naše dohoda poskytuje smysluplná vyjasnění a právně závazné záruky k brexitové dohodě a pojistce,“ řekl šéf Evropské komise na společné tiskové konferenci s Mayovou. Zároveň prohlásil, že doufá v to, že nové záruky budou dostatečnou motivací pro poslance, aby umožnili své zemi odejít z unie s dohodou. Dojednané dodatky podle něho nijak nemění dříve dohodnutý text.

Pokud odchod nestihnou, budou muset Britové k eurovolbám

Pokud Dolní sněmova dohodu nepodpoří a Británie požádá o odklad data odchodu, bude podle Junckera muset opustit unii před volbami do Evropského parlamentu vypsanými na 23. až 26. květen. „Pokud Spojené království do té doby Evropskou unii neopustí, bude pro ně právně závazné uspořádání těchto voleb (do EP),“ uvedl Juncker podle agentury Reuters.



Další z úprav, která má tuto obavu rozptýlit, je společné prohlášení připojené k politické deklaraci, které mimo jiné zavazuje obě strany, aby se usilovně snažily do prosince 2020 najít „alternativní ujednání“, díky nimž by nemusela sporná pojistka vůbec vstoupit v platnost.

Posledním novým bodem bude jednostranné prohlášení Británie, podle něhož bude moci Londýn přijmout opatření, díky nimž bude platnost pojistky pouze dočasná.

Mezi poslanci se již ozvaly první hlasy, které Mayovou chtějí na základě čerstvých změn nově podpořit. Stejně tak ovšem zní i opačný názor, podle něhož jsou úpravy pouze kosmetické a nemají žádnou právní závaznost. Skupina konzervativců uvedla, že by kvůli nutné právní analýze dojednaných doplňků bude třeba hlasování odložit.

Teprve po důkladném rozboru se chtějí rozhodnout rovněž severoirští unionisté, kteří jsou klíčovými partnery menšinové vlády Mayové. Naopak Corbyn již oznámil, že se opět postaví proti premiérce, stejně jako v lednovém hlasování, které drtivě prohrála.