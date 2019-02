Pokud nebude dohoda, Mayová odloží brexit o dva měsíce, uvedl britský deník

7:03 , aktualizováno 7:03

Britská premiérka Theresa Mayová ve svých plánech dalšího postupu zvažuje až dvouměsíční odklad odchodu Spojeného království z Evropské unie. Mayová tuto variantu plánuje, pokud by nedošlo k dohodě. Napsal to na svém webu britský list The Telegraph.