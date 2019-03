Polovina Britů chce odchod Mayové. Parlament hlasuje o neřízeném brexitu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Podle Politica průzkum s pěti sty respondenty proběhl pár hodin poté, co dohodu Mayové poslanci zamítli v poměru 391 ku 242 hlasů, a přesně 50 procent dotazovaných v něm souhlasilo s tvrzením, že by Mayová měla rezignovat. Zůstat by měla jen podle 32 procent zúčastněných.

Řešením současné situace by podle průzkumu byly nové volby. Ty podpořilo 42 procent respondentů, konat se však zatím nebudou. Nejbližším bodem programu britských poslanců je nyní hlasování o tom, zda zemi čeká neřízený brexit, tedy opuštění EU bez jakékoliv dohody.

Pokud takový scénář dolní komora parlamentu odmítne, což se předpokládá, poslanci budou hlasovat i ve čtvrtek. V tom případě o otázce, zda má Londýn požádat o odložení termínu brexitu z nyní plánovaného 29. března. S tím by ovšem muselo souhlasit i všech sedmadvacet zbylých unijních zemí.

Kdyby zákonodárci s brexitem bez dohody souhlasili, slíbila premiérka Mayová v úterý, že je její vláda připravena tento scénář naplnit. Britové v průzkumu Politica však tvrdý brexit odmítají, pro něj je jen 35 procent z nich. Více se jim zamlouvá druhá možnost, kterou podporuje 44 procent lidí. Odklad by však podle nich neměl trvat déle než měsíc. Pro vypsání druhého referenda se pak nevyslovila ani třetina dotázaných.

Irská hranice nadále bez kontrol

Britská vláda oznámila, že v případě neřízeného brexitu nechá irskou hranici dočasně bez kontrol a rozšíří seznam zboží mimo EU, které nepodléhá clům.



Někteří poslanci předložili ke středečnímu hlasování také dodatky. Jeden z nich například požaduje odložení brexitu na 22. května a přechodné období bez takzvané irské pojistky.

Před večerním hlasováním o brexitu bez dohody by měla premiérka Mayová v parlamentu vystoupit ještě ve 13.00 SEČ na pravidelných interpelacích. Při večerním hlasování chce poslancům své Konzervativní strany dát volnou ruku. Každý bude moci hlasovat podle svého svědomí. Hlasování by mělo začít ve 20:00 SEČ.

Fraška, chaos a únava, komentují hlasování média

„Není to panika, není to hněv, není to ani frustrace. To, co je v Londýně cítit, je únava,“ napsal ve středu italský deník Corriere della Sera. Britská vláda podle něj neví, co má dělat. Řada komentátorů označila úterní hlasování za frašku, „ale fraška nutí lidí smát se a smích je to poslední, na co teď ve Spojeném království mají lidé chuť“.

Spíše než fraškou je podle Corriere della Sera aktuální brexitový vývoj psychologickým dramatem. „Mnoho lidí - většina - si nyní uvědomuje, že je v roce 2016 podvedli,“ dodává list s odkazem na referendum o brexitu. „A dost... Odchod. A sice hned. Ať už to stojí cokoli,“ napsal rakouský list Kurier. „Zní to sice radikálně, ale odložení brexitu by bylo jen pokračováním nekonečné politiky chaosu,“ dodal.

„Pro škodolibou radost není naprosto žádné místo,“ komentuje dění v Británii belgický list De Standaard. „Trvající nejistota neničí jen britské hospodářství a společnost, ale zatěžuje stále více i polevující růst ve zbytku Evropy,“ dodal.

Podle polských novin Rzeczpospolita britský příklad ukazuje, jak „pekelně“ těžké je z EU odejít. „Ne proto, že by (EU) chtěla odcházejícího potrestat..., ale proto, že mnoholeté členství v EU vytváří síť vazeb a závislostí, které je téměř nemožné rozpustit,“ uvedl list.



„Dlouhá tragédie brexitu je příběhem o tom, že vše, co se může pokazit, se pokazí: David Cameron vsadil na referendum, které prohrál. Mayová vsadila na volby, které prohrála. A od té doby utrpěla se svou dohodou dvakrát porážku,“ komentoval dění dánský list Jyllands-Posten.



I v samotné Británii média probírají především úterní fiasko. „Dům bláznů“ napsal bulvární list Daily Mail na adresu poslanců, kteří s velkou převahou hlasovali proti dokumentu.

The Guardian úterní dění popsal tak, že Mayová „chraplavým a skomírajícím hlasem“ žádala Dolní sněmovnu o přijetí dohody, avšak výsledek je pro ministerskou předsedkyni „ponižující a zdrcující novou ranou a katastrofickou porážkou“.



Daily Mirror poukazuje na nejistotu, která nyní Británii čeká. „Mayová se po další masivní porážce vzdala a ponechala národ na měsíce v chaosu,“ soudí list. Podle Financial Times masivní odmítnutí dohody znamená, že Mayová už nad brexitem nemá kontrolu a její autorita je v troskách.