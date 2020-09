Tálibán a vláda z Kábulu u jednoho stolu. Jednání může přinést zásadní změnu

Devatenáct let po 11. září a následné americké invazi do Afghánistánu se dosavadní nepřátelé na život a na smrt vůbec poprvé potkávají v katarském Dauhá, aby se pokusili ukončit desetiletí devastující bratrovražedné války. Jistě, vyhráno zdaleka není, rozhovory jsou plné nejistot, násilí ve středoasijské zemi stále neskončilo, nicméně sám fakt, že si zástupci znesvářených stran dokázali po vleklých odkladech pohlédnout z očí do očí, je zdrojem naděje.