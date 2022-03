Kotek o Voříškové: V osmnácti jsme spolu chodili. Leccos si ale pamatuje jinak

„Potom, co Láďa Smoljak odešel, přišel Zdeněk Svěrák s nápadem, že by se herecký ansámbl mohl doplnit o syny svých členů, což byl Joska Čepelka, Miloňův syn, a já. Pro mě to bylo nejprve nepředstavitelný,“ svěřil se Vojta Kotek v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

„S Cimrmany jsem vyrůstal, byl jsem odkojený tím humorem. Usínal jsem u jejich nahrávek celé dětství i pubertu. Ale ve chvíli, kdy jsem začal dělat herectví, nikdy by mě nenapadlo, že bych s nimi hrál,“ popisuje herec.

„Ale když mi to Zdeněk nabídl, bylo to něco, co se odmítnout absolutně nedá. Měl jsem z toho obrovskou trému. Bál jsem se, jak to lidi přijmou. Ale uvědomil jsem si, že jsem tam doma, a trošku to ze mě spadlo. Jsem strašně vděčnej, že jsem si mohl zahrát s tátou. Mysleli jsme, že by to mohlo trvat déle, ale i ta chvíle byla životní zážitek,“ vzpomíná na chvíle, které strávil s otcem na jednom jevišti.

Nervózní byl i ve chvíli, kdy Zdeňku Svěrákovi představoval Terezu Voříškovou coby svoji přítelkyni. „S Terezou jsme spolu byli, když nám bylo osmnáct. Přivedl jsem ji do divadla na Cimrmany, protože je nikdy neviděla naživo. Pamatuji si, jak jsem ji lehce nervózní chtěl představit Zdeňkovi, který jí byl naprosto okouzlený,“ říká Kotek.

Vojta Kotek a Tereza Voříšková na párty k filmu Rafťáci v klubu Duplex (2006)

„Já jsem trošku blekotal, ale Terezka si svojí bezprostředností získala jeho pozornost. Zdeněk tenkrát řekl, že mám dobrý vkus. Nečekal jsem, že ji Zdeněk obsadí do filmu dřív než mě,“ přiznává.

Do svého posledního filmu Betlémské světlo je otec a syn Svěrákovi vybrali oba a mohli v něm tak zužitkovat zkušenosti z jejich soužití.

„Terezka má selektivní paměť. Spoustu věcí z našeho vztahu si pamatuje úplně jinak než já. Párkrát jsme na to narazili, když jsme točili Betlémské světlo, kde probíhají nějaké hádky,“ popisuje Vojta Kotek.

„Tereza říkala, že víme, jak to hrát. A já jí říkal, co blázníš, vždyť jsme se v životě nepohádali. Podle ní jsme se hádali a podle ní vždycky v těch hádkách vyhrávala. Což jestli jsme se někdy hádali, vyhrával jsem určitě já,“ dodal se smíchem herec.