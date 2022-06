Herec a režisér Vojtěch Kotek se oženil. S partnerkou chodili více než rok

Vojtěch Kotek si přítelkyni Radanu, která je podle fotek v jiném stavu, vzal nedaleko Orlíku, kde na loukách byly připraveny sekce na obřad a na další zase na párty. Organizaci šéfoval herec na místě. Kolem třetí hodiny se začali scházet svatebčané. A pak dorazili novomanželé v historických autech (na fotky se můžete podívat zde).

Dvojice si soukromí střeží. Poprvé se spolu veřejně ukázala loni na karlovarském filmovém festivalu. Letos v březnu herec s partnerkou dorazil na premiéru filmu Betlémské světlo.

Kotek v minulosti chodil například s kolegyněmi Terezou Rambou a Berenikou Kohoutovou, s reportérkou Markétou Křivánkovou, vizážistkou Adrianou Trpkovič, tanečnicí Jessicou Monteiro nebo dcerou sochaře Jaroslava Róny Valérií.

Vojtěch Kotek a jeho přítelkyně Radana na premiéře filmu Betlémské světlo (Praha, 8. března 2022)

Herec pro Magazín DNES letos v březnu přiznal, že nepociťuje tlak okolí, že by měl konečně založit rodinu a zatím nemá vnitřně takové potřeby. „Ne že by to se mnou vůbec nic nedělalo. Je to složitější. Jsem strašně rád, když to lidi okolo mě prožívají, ale vidím, že je to vždycky zastihne v čase, kdy jsou na rodinu a rodičovství ready se vším všudy. A intuitivně cítím, že i mně se to stane ve chvíli, kdy to bude to vončo,“ řekl.

Předtím však přiznal, že po hektickém a vytíženém roce by měl zvolnit, aby se mohl věnovat partnerce. „Samozřejmě bych chtěl pracovat trochu méně, protože poslední rok byl bláznivý, kývl jsem na víc nabídek než obvykle. Ale byla to daň za to, že jsem si nechtěl vybrat jen jednu věc, která by mě nakonec začala otravovat. Věřím, že tento rok bude méně hektický,“ řekl v rozhovoru pro Týdeník Televize.

„A ve chvíli, kdy budu mít rodinu, jsem připravený si to opravdu užít a vychutnat. Všechno přehodnotím a udělám si čas, protože to je něco, co se neopakuje. A nebude to zase tak těžké. Práce mě baví, ale doba, kdy byla mou absolutní prioritou, je pryč. Mě zajímá hlavně život jako takový a moje rodina bude určitě mnohem silnější zážitek než cokoli, co bych mohl zažít před kamerou,“ dodal.