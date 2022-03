Ramba se pro Betlémské světlo svlékla. Sexistické, kritizují plakát

„Chvilku po porodu mě Jan obsadil do role devatenáctileté slečny, která má ve scénáři jednu nahou scénu za druhou. Jemu tak můžu poděkovat, že jsem se během těch tří měsíců dostala do formy,“ svěřila se dvojnásobná maminka.

„Moje lékárnice Vendula si o sobě myslí, že je upjatá, ale díky Máriovi, kterého hraje Vojta Kotek, zjistí, že je vlastně vášnivá. Pro mě to byla těžká role, Jan mi vždycky připraví nějakou výzvu, ať už to bylo ve filmu Po strništi bos, kdy jsem vlastně poprvé hrála maminku, nebo tady. Ale byla to hrozně hezká práce,“ popsala Tereza Ramba svou roli ve filmu, kde se kromě Zdeňka Svěráka nebo Daniely Kolářové objeví také Ondřej Vetchý, Vladimír Javorský nebo Jitka Čvančarová.

Jan Svěrák připravil herečce v rámci tohoto natáčení velkou výzvu. Nejen že jejím hereckým partnerem byl její bývalý přítel Vojta Kotek, scénář dvojici navíc předepisoval také intimní scény.

Tereza Ramba ve filmu Betlémské světlo

„Mám tam jednu nahou scénu za druhou. A myslím, že s kýmkoli jiným než s Vojtou by se mi to točilo těžko. Ale my jsme v podstatě jako rodina, a to pro mě bylo zásadní. Honza přišel s tak krásným, něžným scénářem, že jsem si říkala, že on a kameraman Vladimír Smutný si zaslouží důvěru. Nikdy jsem nic takového netočila, a že když už to mám někdy udělat, tak pořádně a s Honzou,“ dodala herečka.

Jak Ramba prozradila na sociálních sítích, odvážný plakát jí schválil i manžel Matyáš, podle něhož je nádherná a je na ni pyšný. „Je fakt, že viset si tam nahatá po porodu a po třicítce je jiný štýlo, to už mi snad ani není blbý. Ženy, milujte se, jste bohyně. Muži, milujte nás, jsme bohyně a chceme to slyšet!“ napsala na Instagramu.

Přestože herečce v komentářích vyjádřilo podporu i pochvalu spousta kolegyň a známých, ne všichni považují plakát za vhodný. Podle některých je sexistický, stejně jako materiály pro novináře k filmu. „Když natočíš film a i když se jmenuješ Jan Svěrák, tak se bojíš, jestli na to přijdou lidi. Chápu, že divákům je zvykem se v poslední době trochu podbízet, ale tohle je silnej kalibr. O tiskových zprávách tématizujícich nahotu herečky nemluvě,“ napsala na Twitteru filmová kritička Irena Hejdová.

Nový film otce, syna a vnuka Svěrákových Betlémské světlo dorazí do kin už 10. března.