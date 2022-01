Přes všechno, co se mi stalo, jsem strašně šťastný člověk, říká Vojtěch Kotek

V rámci přípravy na náš rozhovor jsem si znovu pustila první díl série Marie Terezie. A od té doby mám pořád v hlavě jednu scénu. Asi víte, která to je...

Nevím, ale předpokládám, že tu, při které tam padají z postele s nebesy ti andělíčci. (směje se) Ale to už je dlouho, co jsme to točili. Já mám v hlavě spíš natáčení třetí řady této ságy, kde hraju Františka I. Štěpána Lotrinského v jeho šestapadesáti letech. Což byla další skvělá herecká zkušenost a jsem rád, že jsem tu postavu mohl dotáhnout do konce.

Všichni říkají, že musím mít štěstí v lásce, když se mi nedaří ve hře, ale to už mě tedy asi miluje celý národ!