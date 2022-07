Je hezké, že naše dítě bude vyrůstat v klasické rodině, říká Vojta Kotek

„Nebyla to tajná svatba. Lidé, kteří tam byli, o ní věděli, pouze jsme nezvali novináře. Přijde mi sice hloupé jít do televize a říct: ‚Dobrý den, já jsem se oženil,‘ teď to ale aspoň všichni vědí a je od toho pokoj,“ vysvětluje Vojtěch Kotek v rozhovoru pro pořad Showtime.

Vojtěch Kotek a jeho partnerka Radana se vzali 30. června v bývalém vládním areálu Vystrkov na Orlíku. „Bylo to uprostřed deštivých dní, které zrovna v Česku panovaly. Na chvilku ale vysvitlo sluníčko. Věřím, že to tam nahoře zařídil můj táta, který už s námi nemohl být,“ říká.

Stejně jako paní Kotková si ani on nemůže zvyknout na nové příjmení své manželky. „Je to ale nádherné. Je to jediná věc, která se od té doby změnila. Měli jsme velké štěstí, že jsme nemuseli dlouho čekat, když jsme chtěli miminko. Tak nějak se to podařilo. Myslím, že je hezké, že naše dítě bude vyrůstat v klasické rodině,“ dodal Kotek s tím, že dítě na svět přijde už brzy.

„Ve chvíli, kdy budu mít rodinu, jsem připravený si to opravdu užít a vychutnat. Všechno přehodnotím a udělám si čas, protože to je něco, co se neopakuje. A nebude to zase tak těžké. Práce mě baví, ale doba, kdy byla mou absolutní prioritou, je pryč. Mě zajímá hlavně život jako takový a moje rodina bude určitě mnohem silnější zážitek než cokoli, co bych mohl zažít před kamerou,“ svěřil se herec v lednovém rozhovoru pro Týdeník Televize.

Dvojice si soukromí střeží. Poprvé se spolu veřejně ukázali loni na karlovarském filmovém festivalu. Letos v březnu pak herec s partnerkou dorazil na premiéru filmu Betlémské světlo.

Vojtěch Kotek chodil v minulosti například s hereckými kolegyněmi Terezou Rambou a Berenikou Kohoutovou, s reportérkou Markétou Křivánkovou, vizážistkou Adrianou Trpkovič, tanečnicí Jessicou Monteiro nebo dcerou sochaře Jaroslava Róny Valérií.