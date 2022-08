Vojtěch Kotek s manželkou se těší na syna. Chci být u porodu, říká herec

„Jsme sladění nejen v oblečení, ale i v muzice. Rádě se hrozně líbí naše kapela, to je skvostný. Takže malej teď poslouchá hodně rock’n’rollu. Bude to kluk. Alespoň zatím to tak vypadá podle všeho. Už se nám párkrát ukázal. Je takovej, že to úplně neschovává,“ prozradil v pořadu Showtime na CNN Prima News Vojtěch Kotek.

„Se jménem je to trošku složitější. Já jsem si totiž vždycky v kruhu přátel dělal trochu legraci, že jestli někdy budu mít syna, tak bych chtěl, aby se jmenoval Ježíš. Ono to zní ambiciózně, ale když si k tomu řeknete to příjmení, tak z toho vyleze ten vtip,“ pobavil herec.

„Tak jsem to rozvíjel ještě dál. To by bylo, kdyby to byl křesťan. A kdyby to byl muslim, tak by se jmenoval Jemin. Ale s největší pravděpodobností, protože mám židovské předky, tak by se měl jmenovat Šman. A my jsme mu tak nějak z legrace začali říkat,“ směje se Kotek.

„Teď se snažíme vymyslet nějaké jiné jméno, ale moc se nám to nedaří. A furt mu říkáme Šmane, Šmanísi, Šmanimíre. A obávám se, že mu to zůstane, no. Tak nám asi úplně nepoděkuje,“ říká herec.

„Bohužel se shodujeme i v tomhle. Máme totiž podobný smysl pro humor,“ přikyvuje Vojtova manželka Radana a přiznává, že má trochu stres z toho, jak vše zvládnou. „Ale to asi jako každá prvorodička,“ říká.

Její muž chce být rozhodně u toho, až přijde dítě na svět. „Chci být stoprocentně u porodu, takže jestli mě vyvolají z placu z natáčení, půjdu. Už jsem všem řekl, že ve chvíli, kdy se něco bude dít, tak odcházím a nevím, kdy se vrátím,“ dodává Vojtěch Kotek.

Vojtěch Kotek a jeho partnerka Radana se vzali 30. června v bývalém vládním areálu Vystrkov na Orlíku. Poprvé se spolu ukázali loni na karlovarském festivalu, letos v březnu pak na premiéře filmu Betlémské světlo.

V minulosti chodil herec například s kolegyněmi Terezou Rambou a Berenikou Kohoutovou, s reportérkou Markétou Křivánkovou, vizážistkou Adrianou Trpkovič, tanečnicí Jessicou Monteiro nebo dcerou sochaře Jaroslava Róny Valérií.