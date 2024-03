Já a sexidol? Ukazuji prsa, dokud ještě můžu, říká herečka Sydney Sweeney

Ve filmu S tebou nikdy vypadají Bea (Sydney Sweeney) a Ben (Glen Powell) na první pohled jako perfektní pár. Po úžasné první schůzce se však něco stane a to, co vypadalo jako žhavá přitažlivost, spadne na bod mrazu. Pak se ale nečekaně potkají cestou na svatbu do Austrálie a předstírají, že jsou pár.

V diváky vlažně hodnocené komedii se sympatickým obsazením není nouze o milostné scény a oba hlavní protagonisté se tu objeví i zcela nazí.

Americká herečka nemá se svlékáním před kamerou problém. „Nikdy jsem neměla pocit, že mě do nahých scén nutí nebo že to cpou do seriálu na sílu. Ukazovat prsa mě nenutili. Když jsem to dělat nechtěla, nemusela jsem,“ řekla Sweeney v jednom z rozhovorů. Poté, co ztvárnila v seriálu Euforie roli studentky Cassie Howardové, se stala novým idolem mnoha teenagerů.

V minulosti se blondýnka, která je ke smutku mnoha fanoušků zadaná a dokonce zasnoubená s přítelem Jonathanem Davinem, svěřila s tím, že podle názoru jejích prarodičů má nejhezčí prsa v Hollywoodu. „A tak je podle všech naprosto v pořádku, že je ukazuji. Píšou o mně, že jsem nový idol, typická blond sexbomba. Já a sexidol? Spíš je to tak, že ukazuji prsa, dokud ještě můžu,“ říká se smíchem.

Mezi hereččiny koníčky patří sledování zápasů MMA či restaurování starých aut. Na tuto svoji zálibu si dokonce založila i samostatný účet na sociální síti TikTok, kam nahrává svá videa.

Herectví se věnuje od roku 2009. Objevila se například v seriálech Příběh služebnice, Bílý lotos či Ostré předměty. Zahrála si i ve snímcích Tenkrát v Hollywoodu, Záhada Silver Lake nebo v hororu Řekni mi své jméno.

Nedávno zazářila také ve videoklipu kapely Rolling Stones s názvem Angry. „Když jsem se dozvěděla, že budu hrát v jejich klipu, úplně jsem zešílela. Obvolala jsem celou rodinu a na natáčení přivedla mámu,“ svěřila se herečka moderátorovi Jimmymu Fallonovi.

Video: Milostná scéna Sydney Sweeney z filmu S tebou nikdy: