Ukazovat prsa mě nenutili, říká o nahých scénách nový sexidol z Euforie

„Režisér Sam Levinson je skvělý. Moje postava Cassie měla být v Euforii nahoře bez v mnoha scénách. Ale přišlo mi to zbytečné. Řekla jsem mu to proto a on v klidu uznal, že to opravdu není nutné,“ říká Sydney Sweeney v rozhovoru pro web The Independent.

„Nikdy jsem neměla pocit, že mě do nahých scén nutí nebo že to cpou do seriálu na sílu. Ukazovat prsa mě nenutili. Když jsem to dělat nechtěla, nemusela jsem,“ vzpomíná herečka, která se v posledních letech stala novým sexidolem mnoha teenagerů.

Na svůj herecký výkon v seriálu je velmi pyšná. „Myslím, že jsem to zahrála opravdu skvěle. Ale o tom nikdo moc nemluví. A to jen proto, že jsem se v seriálu svlékla. Natočila jsem teď také seriál Bílý lotus a najednou si mě lidé všímají a ptají se, kde jinde jsem hrála,“ popisuje Sweeney.

„A já si říkám: copak sakra nikdo neviděl třeba Příběh služebnice nebo Euforii? Když se před kamerou svlékne muž, dostane za to různé filmové ceny a všichni ho stále dokola opěvují. Když to ale udělá žena, je to najednou něco úplně jiného,“ myslí si.

„Za vše vděčím rodičům. Obětovali pro mě téměř všechno. Opustili kvůli mě svůj domov. Dům, ve kterém žili celý život. Los Angeles je desetkrát dražší než místo, kde jsem vyrůstala. Kvůli nedostatku peněz po přestěhování byly doma často hádky. Nakonec to skončilo rozvodem rodičů. Je mi to líto a snažím se jim teď vše vrátit, jak jen mohu,“ dodává herečka.

Američanka Sydney Sweeney se herectví věnuje od roku 2009. Objevila se například v seriálech Příběh služebnice, Bílý lotos či Ostré předměty. Zahrála si i ve snímcích Tenkrát v Hollywoodu, Záhada Silver Lake nebo v hororu Řekni mi své jméno.