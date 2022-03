Jako bych se svlékal před rodinou, říká hvězda seriálu Euforie o nahotě

Herec se s pocity při svlékání před kamerou svěřil v pořadu komičky Ellen DeGeneresové. Je přesvědčený, že nahota k seriálu Euforie a k charakteru jeho postavy prostě patří.

„Je to takový ultra mužný sportovec. Takoví chlapi, myslím, mají tendenci chodit dost bez trička a ukazovat se, takže je to tak nějak v pořádku,“ řekl Elordi a prozradil, že za intimní scény na natáčení zodpovídá seriálová koordinátorka. Ta herce často uklidňuje a pomáhá jim, aby se při takových scénách cítili příjemně.

„Byla jako moje druhá matka. Vždycky se ptala: ‚Je ti to příjemné? Jsi v pořádku?’ Dokud jsem jí neřekl, že je to v pohodě,“ prohlásil herec s tím, že kromě koordinátorky ho uklidňovalo i to, že se štáb od první řady seriálu nezměnil. „Bylo to jako svlékat se před rodinou, což je trochu zvláštní. Je to vždycky trochu divné, ano.“

Kaia Gerberová a Jacob Elordi (Los Angeles, 25. září 2021)

Jacob Elordi si v první i druhé řadě seriálu Euforia zahrál roli Natea Jacobse, kterého popisuje jako milého, sympatického osmnáctiletého psychopata. Nate se v seriálu relativně často svléká, podle Elordiho ale tak nějak zkrátka nemá na výběr.

Herec, který se nedávno rozešel s dcerou topmodelky Cindy Crawfordové Kaiou Gerberovou, v talkshow předeslal, jak by se seriál mohl vyvíjet v připravované třetí sérii. „Vzhledem k tomu, jaká změna nastala ve druhé řadě, bych si dokázal představit, že ta další bude opět naprostý šok. Mohlo by to být jako úplně nový seriál,“ míní.