Porno je jen jiný druh herectví, říká o své práci Cherry ze seriálu Euforie

Chloe Cherry se objevila v nedávno odvysílané druhé řadě seriálu Euforie. Mladá herečka je už od svých osmnácti let proslulá primárně díky své pornografické kariéře. Když se dozvěděla, že získala roli Faye, napadlo ji natočit pornoparodii na postelovou scénu dvou přítelkyň Rue a Jules.

Poté, co se Cherry objevila v seriálu, začaly se rychle šířit zvěsti, že roli partnerky drogového dealera Custera získala jen díky zmíněnému lechtivému videu. Podle herečky to ale bylo právě naopak.

„Bylo to vtipné, protože jsem tu scénu natočila asi až pět měsíců poté, co jsem byla do seriálu obsazena a podepsala jsem smlouvu,“ objasňuje. „Je legrační, jak na to lidé reagují. Opravdu si myslí, že mě producenti objevili jen díky pornoparodii. Odpovídám na to, že je to jen něco, co jsem natočila pro svůj účet na platformě OnlyFans,“ říká.

Nápad podle ní vznikl, když se při sledování první řady seriálu Euforie připravovala na svou roli. „Pozorně jsem sledovala všechny díly. Uvědomila jsem si přitom, že už jsem natočila i spoustu parodií na filmy pro dospělé. Tak jsem si řekla, že tohle s Rue a Jules bude další ideální scéna, protože mezi diváky i na internetu je opravdu populární,“ vysvětluje své rozhodnutí.

Mezi běžnou filmovou produkcí a filmy pro dospělé Chloe Cherry příliš velký rozdíl nevidí. „Jsem herečka skrz naskrz. Hraji už dlouho, asi šest let. Porno je jen trochu jiná zkušenost. Ale pořád se jedná o herectví a herecké výkony,“ dodává Američanka, která si dosud zahrála ve víc než 200 filmech pro dospělé a na svém profilu na PornHub nasbírala už přes 120 milionů zhlédnutí.

