Touha po mateřství mě pozvolna opustila, říká po rozchodu Iva Pazderková

„Byli jsme spolu šest let. Prostě se to tak někdy v životě stává. Zjistili jsme navzájem, že bude lepší, když se naše cesty rozejdou a zůstaneme přáteli. Byla to mírová dohoda,“ říká Iva Pazderková v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Cítím, že pro nás oba je to dobrá cesta k tomu, abychom zase mohli být šťastní. Nicméně to na mě občas doléhá. Dvaačtyřicítka, hérečka, co s tím,“ směje se Pazderková, která se brzy objeví po boku Lucie Bílé v novém muzikálu Maminy.

Herečka a stand-up komička s nadsázkou říká, že se stala maminou sama sobě. „Touha po mateřství mě pozvolna opustila. Jsem ve fázi, kdy jsem ráda, že se můžu dobře vyspat. Stala jsem se maminou sama sobě. Když mě něco bolí, tak vím přesně kde. Když mám hlad, tak se sama zajdu najíst. Kolikrát se i sama okřiknu,“ dodává.

8. května na Den matek sdílela herečka na Instagramu příspěvek týkající se mateřství. „Stát se maminkou je volba. Krásná, statečná, životní. Ale není to povinnost. K dnešnímu dni matek přeji všem, které tuto volbu udělaly nebo udělat chtějí, ať jejich dcery mají na celém světě svobodu se samy rozhodnout. A ať je nikdo nikdy necení na základě toho, zda se matkou stanou, nebo ne. Cena člověka se neodvíjí od toho, jestli je rodičem nebo ne. Vaše šťastně bezdětná žena, člověk, Iva,“ napsala.

Iva Pazderková se letos účastnila jako VIP hráč reality show Survivor Česko & Slovensko. Brzy bude i jednou z hvězd chystaného muzikálu Slunce, seno, jahody v Hudebním divadle v Karlíně.

Herečka a komička byla kdysi manželkou komika Lukáše Pavláska. „Moje první svatba byla trošku z legrace s Ivou Pazderkovou, tajili jsme to, protože jsme se za to trošku styděli. Bylo to v době, kdy jsme začali dělat Na stojáka, krátce jsme spolu chodili, byli jsme v takovém rozjásaném období. Oba jsme věděli, že to je jenom, abychom si udělali srandu. Nikoho jsme nepozvali, ani rodiče, ti byli pak strašně naštvaní. A pak, jen co to šlo, zase jsme se rozvedli. To byla taková svatba na zkoušku,“ prozradil v minulosti Lukáš Pavlásek.

Iva Pazderková, herečka, modelka a moderátorka, získala popularitu v roce 2004 v pořadu Na stojáka. Účinkovala také v pořadu Tvoje tvář má známý hlas, a to jako soutěžící, koučka herectví i členka poroty. Milovnice fitness skončila v roce 2020 na 10. místě soutěže Bikini Fitness.