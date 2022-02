V Survivoru skončil další VIP hráč. Herečka Pazderková míří z Karibiku domů

„Jsi herečka a stále mám problém začít ti věřit,“ vysvětlil kapitán Tomáš Ivě Pazderkové během kmenové rady své rozhodnutí. Herečka svým týmům ve sportovních soutěžích výhry nepřinesla.

Od začátku soutěže měla jedenačtyřicetiletá Pazderková také neshody s kolegyněmi ze svého týmu, finalistkou MasterChefa Ta Thuy Dung alias Chili a influencerkou Nikolou Čechovou. Ty ji za zády pomlouvaly s tím, že jde o psychicky velmi nevyrovnanou osobu.

„Mě děsí ty její brutální výkyvy nálad. Mám pocit, že je jako devítiocasá kočka a co ocas, to jedna osobnost. Začne hrozně nadávat, je hrozně agresivní, pak se najednou otočí a během sekundy se mile zeptá: Nechtěla bys, miláčku…,“ prohlásila Chili.

„Hlavně to dělá divnou energii. Nikdo to nechce komentovat. Nikdo takový tam není. Miláčku říká vlastně každému. Nevím, je to pro mě hodně nečitelné,“ postěžovala si Čechová. „Je podle mě trošku psychicky labilní. Myslím si, že se to bude jenom zhoršovat.“

„Je vidět, že je to herečka. V jednu chvíli přijde, je nervózní a začne křičet. Pak najednou úplně přepne, začne se usmívat a normálně komunikovat,“ řekla o Pazderkové také hráčka Dominika s tím, že neví, zda někomu takovému vůbec může věřit.

Iva Pazderková se proslavila v roce 2004 v pořadu Na stojáka, kde se profilovala do role hloupé blondýny. Herečka byla krátce provdána za herce Luboše Pazderku Veselého a za komika Lukáše Pavláska. Nyní žije s přítelem Hynkem, postprodukčním koordinátorem.

V páteční osmé epizodě našli soutěžící červeného týmu v jednu chvíli na zemi ležícího Nathana. Nikdo nevěděl, co se stalo. „Vyčerpání organismu vedlo k tomu, že Nathan upadl a utrpěl otřes mozku. Podstoupil několik lékařských vyšetření a bezprostřední nebezpečí mu nehrozí,“ píše se ve vyjádření TV Nova.

MMA zápasník Gábor Boráros a herečka Iva Pazderková v reality show Survivor Česko a Slovensko (2022)

Ze soutěže do této chvíle sami odstoupili dva soutěžící. MMA zápasník Gábor Boráros se tak rozhodl kvůli problémům s kolenem, hned v úvodu opustil reality show také zpěvák Vojtěch Drahokoupil. Jednou z příčin byly jeho panické ataky, které mu nedovolily pokračovat v soutěži.

V reality show Survivor Česko a Slovensko proti sobě bojují dva týmy, kterým jde o postup i o výhru cen v různých soutěžích. První tým pod červenou vlajkou si zvolil jméno Mao a jsou v něm známé tváře. Druhý, modrý tým s názvem Azua je sestavený z „lidí, jako jste vy“, jak uvádí televize. Na vítězného ostrovana čeká pohádková výhra ve výši 2 500 000 korun.

Českým průvodcem show je sportovní komentátor, moderátor a znalec bojových sportů Ondřej Novotný, který už uváděl obdobu show s názvem Robinsonův ostrov. Slovensko zastupuje bývalý model a fitness trenér Martin Šmahel, kterého znají diváci televize Markíza jako moderátora online pořadu Farma X-tra.