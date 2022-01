Survivor? Krev, zvraty a nesmyslná pravidla, říká partnerka vyřazeného

„Musím říct, že jsem nečekal, že vypadnu takhle brzy. Neříkám, že jsem byl favorit na výhru, ale myslel jsem, že vydržím o dost déle. Je to pro mě samozřejmě velký šok a mrzí mě to, protože jsem se na to celé hodně těšil. Báře Jánové výhru v duelu se mnou přeji, ale byl bych raději, kdybych nevypadl právě v soutěžní disciplíně s ní. Dal jsem do toho všechno a zkrátka to nevyšlo,“ popsal Matěj Paprčiak, který opouští ostrov po prohraném duelu.

Dcera herečky Evy Holubové už se těší, až bude mít svého partnera zpátky doma. „Pojeď domů, lásko! Vždyť se na to nedá koukat. Běda, jestli pojedeš na nějaký ostrov ztroskotanců, jak mi pár lidí psalo, že se to dělá. Ano, ty jsi možná dneska nevyhrál. Jen co ses po covidu dostal zpátky na ostrov, dali tě na stožár, na který ses sotva vešel,“ napsala na Instagram Karolína Holubová.

„Nemá ani cenu rozebírat s počasím se měnící pravidla téhle show. Vždyť je vlastně jedno, co kdo umí a kdo má s kým aliance. To můžou rovnou losovat z klobouku. Divákům by to ušetřilo dvě hodiny,“ dodala Holubová s tím, že se těší, až s partnerem vyrazí společně na hory.

Model, herec a bývalý fotbalista Matěj Paprčiak, který hrával také za Slavii, musel se sportem skončit kvůli zranění. Začal s modelingem a během studia byznysu v Londýně propadl také herectví.

Iva Pazderková v reality show Survivor (2022)

I v dalším dílu reality show Survivor Česko & Slovensko přetrvávala dusná atmosféra a napětí, které se neslo z předcházející epizody. Vše se pak vyhrotilo na kmenové radě, kde došlo k velmi ostré výměně názorů mezi soutěžícími Chili, Nikolou „Shopaholic“ Čechovou, Bárou Jánovou a Ivou Pazderkovou.

Kapitáni modrého a červeného týmu měli na třetí kmenové radě za úkol rozhodnout, jaké dva hráče si prohodí. Nakonec se shodli, že vymění Ivu Pazderkovou a Johy.

„Je mi v novém kmeni skvěle. Nemyslím si, že jsem byla nejslabším článkem. To možná pouze během her. Mám kolem sebe nový a silný kmen, ve kterém jsem spokojená,“ řekla Pazderková, kterou si přála z kmene dostat i Nikol Čechová a Chili, které herečku považují za psychicky labilní a zahořklou.

„Cítím se zahořkle? Vůbec nezkoušej říkat, jak se já cítím. To vím jen já. Mě toto jen rozesmívá. Je to absurdní,“ reagovala Pazderková.

Kmenová rada, reality show Survivor (2022)

Chili, známá ze soutěže MasterChef Česko a SuperStar, ze které odstoupila, ale trvala na svém. „Ivo, nesoudím jen podle tvých slov, ale i emocí a reakcí, než jsi byla vyměněná. Koukám na tvoje činy. Podle toho pak soudíme a děláme rozhodnutí, které udělal i kapitán Tomáš Zástěra. Nechci, aby sis to brala moc osobně,“ dodala na adresu Pazderkové kuchařka, jejíž vášní je kromě vaření a zpěvu také americký fotbal.

Do hry se ve třetím dílu Survivoru vrátili také hráči, kteří byli kvůli covidu v izolaci. Nechyběla mezi nimi ani Bára Jánová. „Ze začátku to bylo nadšení. Pak jsem si ale všimla, co se stalo. Bylo to pro mě dost hořké. S Ivou jsme popravdě tušily, že budeme adepty na vyřazení. Těžko říct proč. Zejména u Chili a Nikol jsem cítila dost zásadní odstup. Pak i z Toma a Veroniky Havlik,“ popsala herečka známá ze seriálu Slunečná.

Reality show Survivor Česko a Slovensko (2022)

V reality show Survivor Česko a Slovensko proti sobě bojují dva týmy, kterým jde o postup i o výhru cen v různých soutěžích. První tým pod červenou vlajkou si zvolil jméno Mao a jsou v něm známé tváře. Druhý, modrý, tým s názvem Azua je sestavený z „lidí, jako jste vy“, jak uvádí televize.

Soutěžící v Dominikánské republice podstupují podle televizí Nova a Markíza náročný souboj, který vyžaduje sílu, vytrvalost, odhodlání i taktické uvažování. Na vítězného ostrovana bude čekat výhra ve výši 2 500 000 korun.

Českým průvodcem show je sportovní komentátor, moderátor a znalec bojových sportů Ondřej Novotný, který už uváděl obdobu show s názvem Robinsonův ostrov.

Slovensko zastupuje bývalý model a fitness trenér Martin Šmahel, kterého znají diváci televize Markíza jako moderátora online pořadu Farma X-tra.