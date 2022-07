Bolelo to víc než porod, říká o rozchodu s komikem herečka Rachel Bilsonová

Rachel Bilsonová se ke svému soukromí příliš nevyjadřuje. Nedávno tak fanoušky překvapila, když potvrdila románek s komikem Billem Haderem. Ten moderoval v minulosti například americký televizní pořad Saturday Night Live a momentálně ho diváci mohou vidět v hlavní roli seriálu HBO s názvem Barry. Pár se spolu zúčastnil předávání filmových cen, ani jeden z nich tehdy však vztah nepotvrdil.

Čtyřicetiletá herečka nyní v podcastu Broad Ideas uvedla, že spolu v té době skutečně chodili. „Před dvěma lety jsme spolu chodili. Šla jsem s ním dokonce na zas*ané Zlaté glóby!“

V minulé epizodě svého podcastu pak Bilsonová přiznala, že si během lockdownu v roce 2020 prožila „opravdu těžký rozchod.“

„Nemohla jsem tehdy ani vyjít z domu, víte, jak to myslím? Neměla jsem nic jiného na práci než sedět, vyrovnávat se s tím a utápět se v tom. Byla to asi ta nejtěžší věc, kterou jsem kdy prožila, bylo to těžší než porod. Bolelo to neskutečně,“ řekla herečka.

V podcastu přiznala, že se přes rozchod nakonec dokázala přenést a nyní je otevřená novému vztahu. „Když se tomu postavíte čelem, můžete se z toho dostat a říct si fajn, zvládla jsem to a jsem připravená na něco dalšího,“ dodala.

VIDEO: Rachel Bilsonová o rozchodu s komikem Haderem: