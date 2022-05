Nejsem srovnaná s věkem. Bojuju s pocitem, že končím, říká Pazderková

„Věk není jenom číslo. Já jsem úplně v depresi. Nejsem srovnaná s věkem, jsem úplně vyřízená. Každé ráno pláču před zrcadlem. Bojuju s pocitem, že končím. Statisticky jsem za půlkou. To je strašný. A ty taky, mimochodem,“ připomněla Pazderková padesátiletému moderátorovi Honzovi Dědkovi.

„Říká se, že po čtyřicítce to všechno začíná. Tak zaprvé to hodně bolí. A co jako konkrétně začíná? Začíná peklo, začíná konec. To není nic hezkého,“ nenechala se uchlácholit herečka.

Radost do života jí ovšem nese práce. Zpívá s Pražským výběrem a natočila film Velká premiéra. „Točila jsem s paní Janžurovou. Mám krásnou roli a měla jsem štěstí, že mě oslovil pan Krobot. Jmenuje se to Velká premiéra a hraju tam hodnou holku. Takže protiúkol. Jediný blbý je, že jsem tam velmi naturální. Já sice nesnáším líčení, ale je to katastrofa. Pazderková s ksichtem ve 40+ na velkém plátně. Myslela jsem si, že budu mít radost, ale jak to přišlo pozdě… Je to ke zvážení,“ řekla pobaveně.

Kromě plátna kin v létě bude k vidění i na koncertních pódiích s kapelou Pražský výběr. „Já už nemusím nic dokázat, protože já zpívám s Pražským výběrem. Dodneška nechápu, když se rozhlédnu na pódiu, že s nimi stojím já,“ prohlásila s tím, že spolupráci málem zazdila hned v počátku.

„Byla jsem doma v Berouně, mám chill prostě, peace, najednou telefon. Zvedla jsem ho. Neuvěřitelný. Tehdy jsem ještě brala neznámé číslo. Byl to jejich manažer a oznámil mi, že by Pražský výběr chtěl, abych s nimi zpívala. Myslela jsem si, že je to nachytávka z rádia, tak jsem ho poslala do prdele. Pak mi předal Míšu Kocába a od té doby jsem s nimi a nesmírně si toho vážím a je to jedna z nejúžasnějších věcí, která se mi stala. Nevím, jak na mě přišli. Prostě Michal je génius,“ dodala Iva Pazderková.