Survivor: Nahota i pomlouvání Pazderkové za jejími zády, že je labilní

Napětí a taktizování v obou týmech složených z celebrit a běžných lidí pomalu vzrůstá. Nikola Čechová s Chili z týmu celebrit se začaly při sběru ovoce bavit o Ivě Pazderkové. Považují ji za nevyrovnanou, a tedy slabý článek týmu.

„Mě děsí ty brutální výkyvy nálad. Mám pocit, že je jako devítiocasá kočka a co ocas, to jedna osobnost. Třeba začne hrozně nadávat, je hrozně agresivní, pak se otočí a během sekundy se zeptá mile: Nechtěla bys, miláčku…,“ prohlásila Chili.

„Hlavně to dělá divnou energii. Nikdo to nechce komentovat. Nikdo takový tam není. Miláčku říká vlastně každému… Nevím, je to hodně nečitelné pro mě,“ dodala Čechová. „Je podle mě trošku psychicky labilní. Myslím si, že se to bude jenom zhoršovat.“

V červeném týmu Mao pod odchodu Vojtěcha Drahokoupila zůstali Iva Pazderková, Nikola Čechová, Tomáš Zástěra, Chili, Barbora Jánová, Matěj Paprčiak, Daniel „GoGo“ Štrauch, Xénia Gregušová, Nathan Christián Dzaba, Veronika Havlik a Gábor Boráros, který se postaral o menší pozdvižení. MMA zápasník se při ranním koupání se ukázal tak, jak ho Pán Bůh stvořil.

Kmen Azua na kmenové radě v prvním díle vyloučil Moniku Kačmaříkovou a modrý tým tak tvoří Vladimír Čapek, Adam Raiter, Enrique Lysoněk, Lukáš Urban, Aylin Saranova, Johana Špačková, Veronika Přikrylová, Dominika Šimová, Lenka Zuzulová, Tomáš Benko a Branislav Martanovič.

Řada soutěžících ovšem v druhém díle chyběla, protože v době natáčení byli v izolaci kvůli předchozímu výskytu koronaviru. V jednotlivých týmech tak bojovalo jen sedm soutěžících. Ve třetí epizodě jich bude už plný počet. Nikdo tentokrát nevypadl, nově zvolení kapitáni červený Tomáš a modrý Braňo ovšem musí rozhodnout, koho ze svého týmu pošlou k soupeřům. Pokud se nerozhodnou v stanoveném termínu, půjdou tam oni.

Soutěžící v Dominikánské republice podstupují podle televizí Nova a Markíza náročný souboj, který vyžaduje sílu, vytrvalost, odhodlání i taktické uvažování. Na vítězného ostrovana bude čekat pohádková výhra ve výši 2 500 000 korun.

Českým průvodcem show je sportovní komentátor, moderátor a znalec bojových sportů Ondřej Novotný, který už uváděl obdobu show s názvem Robinsonův ostrov. Slovensko zastupuje bývalý model a fitness trenér Martin Šmahel, kterého znají diváci televize Markíza jako moderátora online pořadu Farma X-tra.

Reality show Survivor je televizní fenomén, který patří mezi celosvětově nejúspěšnější formáty. Držitel ocenění Emmy zaznamenal rekordní čísla sledovanosti v desítkách zemí po celém světě. V Česku show po odkladu kvůli covidu odstartovala 18. ledna 2022.