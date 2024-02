Byli jsme nazí a přestala jít kamera, vzpomíná Pughová na natáčení Oppenheimera

Ve videu od společnosti Universal, které pod vedením herce Jamieho Dornana v roli moderátora přibližuje některé detaily z příprav filmu Oppenheimer, Florence Pughová uvádí, že se během natáčení rozbila kamera – a to zrovna uprostřed natáčení jedné ze sexuálních scén.

„Nikdo o tom neví, ale je to tak – kamera se rozbila zrovna v momentě, kdy jsme byli s Cillianem oba nazí. Nebylo to zrovna ideální načasování a další kamery jsme připravené neměli. Jedna byla zrovna v servisu, režisér Christopher Nolan se otočil na tým a ptal se, co teď,“ popsala herečka.

V roli Jean Tatlockové si zahrála ženu, s níž měl J. Robert Oppenheimer dlouholetý milostný vztah, který začal již před jeho manželstvím s Kitty (v podání Emily Bluntové). Milostných scén si tak střihla s hereckým kolegou Cillianem Murphym ve filmu hned několik, nicméně tato byla vlivem technického selhání specifická.

Emily Bluntová, Cillian Murphy a Florence Pughová před premiérou filmu Oppenheimer v Londýně (12. července 2023)

„Byli jsme s Cillianem spolu sami nazí v místnosti při natáčení velmi intimní scény a drželi se v objetí. Najednou dovnitř vběhl technik od kamer a dal se do opravování,“ vzpomíná Pughová. Pro odlehčení situace se prý alespoň zeptala, co přesně s kamerou je.

V témže videu nicméně uvedla, že práce na velkofilmu pro ni byla úžasným zážitkem. „Bylo to jako za odměnu, moci se účastnit takového natáčení. Vyzkoušet si, jaké to bylo, když se vyráběly filmy v úplných začátcích,“ řekla.

Režisér Nolan u tohoto filmu experimentoval s analogovými metodami či natáčením v černobílém spektru. „Všichni se snažili se všech sil a člověk si ani nechtěl sedat, protože vždycky chtěl za někým dalším běžet a na něco se vyptávat,“ pochvaluje si herečka. „Skvělé také bylo, že za celý natáčecí den neměl člověk potřebu vzít do ruky telefon – to se tedy v prvé řadě nesmělo… Ale nikdo to ani nechtěl. Užívali jsme si to,“ dodává.

