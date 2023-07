Kromě bomby láká Oppenheimer i na dlouhou sexuální scénu. Má opodstatnění

Lechtivé záběry prý budou k vidění mezi herci Cillianem Murphym a Florence Pughovou. Zatímco Murphy v očekávaném velkofilmu ztvárňuje titulní úlohu fyzika J. Roberta Oppenheimera, Florence Pughová si zahrála psychiatričku a fyzičku Jean Tatlockovou, která měla s Oppenheimerem vášnivý poměr.

Britský deník Independent upozorňuje, že snímek tedy bude jedním z mála Nolanových filmů, kde jsou vztahy a sex středem zájmu režiséra. Nálepku R totiž naposledy dostal jeho snímek Insomnie z roku 2002.

Proč se na tuto půdu pustil Nolan právě v příběhu o „otci atomové bomby“, se však zdá logické. Oppenheimer byl svou náklonností k ženám známý. Už před deseti lety totiž vyšla k této tématice kniha „An Atomic Love Story: The Extraordinary Women in Robert Oppenheimer’s Life“ (česky lze přeložit jako „Atomová láska: Neobvyklé ženy v životě Roberta Oppenheimera“) autorek Shirley Streshinsky a Patricie Klausové.

Ty v knize odhalují hned tři zásadní ženy fyzikova života: jeho ženu Kitty, výše uvedenou Jean Tatlockovou (Oppenheimer ji dle knihy nazýval „lyrickou, povznášející, citlivou a toužící bytostí“) a ještě další psychiatričku Ruth Shermanovou Tolmanovou (se kterou měl ovšem Oppenheimer patrně pouze velmi blízký přátelský vztah).

„Erkové“ označení v USA napovídá, že mládež do 17 let musí na snímek pouze v doprovodu dospělého. V takovém filmu totiž dojde na násilné, sexuální či drogové scény, případně zde padne více sprostých slov. Ve Velké Británii pak takové hodnocení odpovídá kategorii „15“. Stejně tak u nás bude Oppenheimer do patnácti let nepřístupný.

Sám představitel titulní úlohy, irský herec Cillian Murphy, označil snímek za „neobyčejné dílo“. „Velice provokativní a silné. Chvíli působí jako biografie, chvíli jako thriller a někdy jako horor. Diváky to úplně vyřadí,“ svěřil se v rozhovoru pro britský Guardian. Jeho slova potvrzují i první reakce kritiků, které chválou skutečně nešetří.

Murphy dále uvedl, že tvůrci snímku s herci podstoupili nezvyklý test „vzájemné chemie“. „Umístili dva herce do místnosti, aby zjistili, jestli je mezi nimi nějaká jiskra. Producenti a režisér to pozorovali od stolu,“ vzpomínal herec. „Nevím, jaký způsob měření na to používali, a je mi jasné, že to vypadá nehorázně hloupě, ale prostě takto dostanete chemii a nikdo neví proč.“

Vedle Murphyho a Pughové si ve snímku zahraje i Emily Bluntová, konkrétně již zmíněnou fyzikovu manželku Kitty. V dalších rolích se diváci mohou těšit na Mata Damona, Ramiho Maleka či Roberta Downeyho Jr.

Oppenheimer si ve čtvrtek odbyl specifickou londýnskou premiéru, kdy všichni herci přišli na červený koberec, aby následně slavnostní uvedení filmu opustili a přidali se tak k právě odstartované herecké stávce.

Nolanův snímek bude v našich kinech k vidění od 20. července.